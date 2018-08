DT Mariano Soso: Nos falta eficacia

Emelec mantiene una racha perfecta actuando en el estadio Capwell. De cuatro compromisos jugados ha logrado igual número de triunfos. Pese a vencer al Aucas (2-0), Mariano Soso, técnico millonario, insistió en que su escuadra debe mejorar en la definición.

“El equipo no solo apeló al ataque directo, sino que el rival a medida que agregaba futbolistas en ataque se fue partiendo. No fuimos efectivos en esa ruta que no deja de ser un buen recurso. Debemos mejorar la eficacia. Es satisfactoria la entrega y compromiso del grupo”, expresó el DT argentino.

A criterio de Soso, su escuadra mostró un buen nivel en el primer tiempo y estimó que en el complemento los azules dejaron hacer su juego a Aucas.

“La tónica del partido en cuanto a la primera mitad se diferenció de la segunda. El primero lo hicimos con mayor posesión (de pelota) y controlamos el juego. En el complemento, el rival creció en el campo y perdimos la altura. Pudimos ampliar la diferencia en las transiciones”, indicó el entrenador de 37 años.

Pese a lamentarse por la falta de “eficacia” de sus futbolistas, el estratega resaltó el orden defensivo que presentaron ante las pocas llegadas visitantes.

“Felicito al grupo de jugadores que adquirió la victoria, este equipo se mostró serio en la zona defensiva e intentamos prolongar los pasajes en los que atacamos para tener un mejor juego”, complementó el adiestrador de los eléctricos.

Soso precisó que aspira a que su escuadra tenga una identidad de juego a medida que avance el campeonato.

“La versión del equipo en la primera mitad se asemeja a lo que pretendemos como identidad de juego. El desafío es poder sostener esa expresión más tiempo”, concluyó el DT de los azules, que el domingo visitan a Macará en Ambato.(D)