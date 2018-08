Los 22 convocados de Hernán Darío Gómez para los partidos amistosos ante Jamaica y Guatemala

El flamante DT de la selección de Ecuador, Hernán Darío Gómez, anunció esta mañana en rueda de prensa su primera convocatoria oficial para los partidos amistosos que deberá afrontar 'La Tri' el 7 y 11 de septiembre ante Jamaica y Guatemala, respectivamente.

En la convocatoria destaca la presencia de Frickson Erazo (30 años) y Juan Carlos Paredes (31 años), quienes no habían integrado últimamente una convocatoria nacional.

"Es un buen líder y es un central titular de la Selección, no puede jugar este semestre y yo no lo voy a dejar perder", indicó el 'Bolillo' sobre la convocatoria de Erazo, quien este semestre no podrá actual con Barcelona ya que no pudo ser habilitado.

Enner Valencia y Robert Arboleda, quienes fueron sancionados "indefinidamente" el pasado mes de noviembre por actos de indisciplina previo al último encuentro de eliminatorias ante Argentina; también constan en la lista del estratega colombiano.

A continuación los 22 convocados por 'Bolillo' Gómez:

Arqueros:

Alexander Domínguez (Velez Sarfield/Argentina).

Pedro Ortiz (Delfín).

Defensas:

Frickson Erazo (Barcelona SC).

Gustavo Vallecilla (Deportivo Cuenca).

Robert Arboleda (Sao Paulo/Brasil).

Juan Carlos Paredes (Emelec).

John Espinoza (Aucas).

Cristian Ramírez (FC Krasnodar/Rusia).

Mario Pineida (Barcelona).

Mediocampistas:

Ángelo Preciado (Independiente del Valle).

Édison Vega (Liga de Quito).

Steven Franco (Independiente de Valle).

Jefferson Orejuela (Liga de Quito).

Fernando Gaibor (Independiente de Avellaneda/Argentina).

Sebastián Méndez (Independiente de Valle).

Junior Sornoza (Fluminese/Brasil).

Renato Ibarra (América/México).

Romario Ibarra (Minnesota United, Estados Unidos).

Fernando Guerrero (Liga de Quito).

Delanteros:

Miler Bolaños (Xolos de Tijuana/México).

Ayrton Preciado (Santos Laguna/México).

Enner Valencia (Tigres/México).

