Johan Padilla: ‘Árbitro me insultó con mala palabra’

Quito -

“Mano dura” para las personas que realicen actos racistas pidió el arquero de El Nacional Johan Padilla, al recordar los insultos que recibió el pasado 10 de agosto de parte de hinchas de Técnico Universitario, cuando con su equipo visitó el estadio Bellavista. Mas, en ese juego, reveló, ni siquiera el árbitro Marlon Vera prestó atención a su denuncia.

“El racismo nunca se va a acabar y la gente siempre va a estar con la ignorancia de querer alterar a las personas por su color de piel. Hay niños que van aprendiendo eso, y es un tema incómodo que tiene que ver con la ignorancia que hay en el Ecuador”, comentó el esmeraldeño en una entrevista con la emisora quiteña Cobertura.

No obstante, eso no fue lo peor, según el guardameta criollo, ya que cuando contó de lo sucedido al réferi Vera, este reaccionó de una manera inesperada. “Le indiqué al árbitro que estaban haciendo gestos racistas, y él me insultó con una mala palabra. Me dijo: Chu... juega rápido”, reveló.

“Se debería poner una sanción económica a cada estadio (donde se den estos comportamientos) por daños y perjuicios. Es un tema que no cambiará si no se pone mano dura”, apuntó como una alternativa para frenar estas actitudes.

En el Cuenca, en otro tema, el club informó que el zaguero Brian Cucco sufrió la ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Se le acabó el año.

El jugador dijo que le “duele en el alma no poder seguir ayudando al equipo desde dentro de la cancha”.

El partido se jugará en el General Rumiñahui, debido a que el Atahualpa fue prestado para un evento artístico. (D)

El Nacional

Padilla; Peralta, Quiñónez, Segovia, Gracia; Garcés, Cordero; Ordóñez, Balda, Muñoz; Angulo. DT: Eduardo Favaro.

Deportivo Cuenca

Heras; Carabalí, Bedoya, Cangá, Cuero; Martínez, Mosquera, Rodríguez, Rojas; Preciado, Pita. DT: Richard Páez.

Árbitro: Luis Quiroz.

Hora: 19:15.

Estadio: General Rumiñahui.

Transmite: Goltv; diferido al jueves (19:00).