José Mourinho explotó con la prensa luego de la derrota ante el Tottenham

Como ya ha ocurrido anteriormente en situaciones parecidas, el polémico José Mourinho se mostró hostil con la prensa, con la evidente voluntad de situar en un segundo plano la crisis de resultados. El Manchester United cayó goleado 3-0 en Old Trafford ante el Tottenham por la tercera fecha de la Premier League.

"Yo solo he ganado más campeonatos de Inglaterra que los otros 19 entrenadores juntos. Tres para mí y dos para ellos. ¡Respeten, respeten!", replicó el técnico luso en la conferencia de prensa posterior al partido.

Proclamado campeón con el Chelsea en 2005, 2006 y 2015, el técnico que ganó la Champions League con el Porto (2004) y con el Inter de Milán (2010) renovó en enero con su club hasta 2020. Pero hasta ahora no ha tenido éxito a la hora de devolver la gloria al conjunto de Old Trafford, en horas bajas desde la marcha del legendario entrenador Alex Ferguson en 2013.

Mourinho conquistó la Europa League en 2017 y la temporada pasada finalizó la Premier en segundo puesto, pero esos logros no parecen a la altura de la inversión realizada. Su inicio de esta temporada, con tres fechas disputadas, es el peor del United en 25 años.

Sin embargo los aficionados del club inglés, que aplaudieron al término de la derrota ante los 'Spurs' siguen por el momento de lado del exentrenador del Real Madrid.

"Hoy tengo la prueba de que los mejores jueces son los aficionados", apuntó Mourinho, "ellos comprenden el fútbol", añadió el técnico, criticado por el juego defensivo de su equipo.

Los aficionados del Tottenham lanzaron cánticos humorísticos a 'Mou', como "ya no eres The Special" o "mañana serás despedido". (D)

Just now, Jose walks out on post match press conference with this... pic.twitter.com/Cb5C9DWYeB

— Kyle Martino (@kylemartino) 27 de agosto de 2018