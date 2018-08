Barcelona va tercero en la Liga ecautoriana de Básquet

Barcelona tuvo que esforzarse al máximo para derrotar 71-61 a Juvenil de Vinces en partido válido por la séptima fecha de la Liga Nacional de Básquet.

La representación amarilla, que contó con el apoyo de una buena cantidad de público en el coliseo Abel Jiménez Parra, tuvo en los norteamericanos John Shodipo y Keith Bowman a sus mejores jugadores ya que cada uno hizo 21 puntos.

Los parciales para la victoria del equipo torero, dirigido por Sandy Jaramillo, fueron 16-12, 36-30, 53-41 y 71-61.

En el primer cuarto, la representación vinceña se adelantó en la pizarra que la puso 0-8; pero luego, por Barcelona empezó a descontar con un aro Carlos Carcelén, quien finalmente finalizó con 13 puntos.

Cuando faltaban 3 minutos y 4 segundos para finalizar el primer cuarto, ya el equipo amarillo se puso adelante por 11-8, con un triple de Bowman.

A partir de ahí Barcelona tomó el dominio del juego y finalizó 16-12 adelante ante un rival que llegó con una buena cantidad de aficionados.

Cuando faltaban 4m43s para que culminara el segundo periodo, nuevamente Juvenil se puso adelante en la pizarra por 23-24. Pero esa ventaja fue temporal ya que Bowman volvió a encestar desde afuera del área, puso la pizarra 26-24 y marcó el camino para que los toreros salieran ganadores por 36-30.

En el tercer episodio, Barcelona fue más efectivo y sacó el marcador a su favor 53-41.

Para el cuarto episodio, y cuando faltaban 5m54s para que culminara el partido, Mario Montevideo, conductor de Barcelona, debió abandonar la cancha por doble falta técnica, pero el equipo no perdió su juego y con lanzamientos bajo el aro, sobre todo de Shodipo, ganó por marcador 71-61.

Otros resultados de la jornada fueron: Punto Rojo, de Ibarra, perdió 79-82 como local ante Guerreros, de Santo Domingo; ABC, de Santo Domingo, también cayó en su casa 70-84 ante Piratas de los Lagos, de Ibarra; Triple E UDA, de Gualaceo, fue derrotado 59-78 por Iccan, de Macas; y HR El Oro fue vencido 53-56 por Leones, de Riobamba.

Octava fecha

La octava fecha será hoy, a las 20:00, con los juegos Piratas vs. Barcelona; Leones vs. Punto Rojo; Guerreros vs. ABC; a las 20:30 se medirán Juvenil vs. Triple E UDA e Iccan vs. HR El Oro.

Líderes

Las posiciones la encabezan tres equipos con 9 puntos: Punto Rojo (67 canastas a favor), Iccan (42) y Barcelona (30). (D)