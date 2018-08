Arturo Vidal confiesa que no tiene ninguna relación con Claudio Bravo

El flamante mediocampista del FC Barcelona, Arturo Vidal, conversó con el diario español Mundo Deportivo y reveló su situación actual con la selección chilena, luego de las polémicas tras no clasificar a la Copa del Mundo jugada en Rusia. El chileno reveló que no tiene ningún tipo de relación con el portero Claudio Bravo.

"Con Claudio (Bravo) no tengo relación, no he hablado con él. Con Alexis (Sánchez) un poco más, pero me centro en lo mío, en mis compañeros, mi equipo. Y con los compañeros de selección hablo con los que están más cercanos a mí. Como no nos hemos juntado, porque no jugamos el Mundial”, dijo Vidal al medio español.

El exjugador del Bayern Munich también se refirió a los problemas extrafutbolísticos que ha vivido en la selección de su país.

“He tenido dos problemas en Chile por los que pedí disculpas y claramente me equivoqué, pero conflictivo no soy. Los que me conocen en el día a día saben que soy una persona muy alegre, muy tranquila. Me gusta disfrutar con mis amigos y mi familia, reír mucho. Sucede que en la cancha se me ve también mi personalidad y la gente después cuando hay un problema así lo agranda mucho”, concluyó. (D)