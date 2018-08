Zenit homenajea a Cristhian Noboa en una jornada victoriosa

El Zenit de San Petersburgo dio un paso importante para clasificarse a la fase de grupos de la Europa League, con su victoria por 3-1 ante el Molde FK de Noruega, este jueves en la ida de la repesca ('playoff').

Antes del partido, los jugadores del Zenit le rindieron un homenaje al "Pingüino ecuatoriano" Cristhian Noboa, lesionado gravemente el pasado domingo en un compromiso de la Premier Liga rusa ante el Ural.

El volante tricolor estará alejado de los campos aproximadamente por seis meses, debido a un daño en el ligamento cruzado anterior de la articulación de la rodilla derecha.

Pese al gol de Eirik Hestad, que adelantó a la visita al minuto 42, los rusos del Zenit lograron remontar e imponerse con tantos de Artem Dzyuba (minuto 71), Anton Zabolotny (80m) y Miha Mevlja (90m).

Los equipos clasificados tras el partido de vuelta, el 30 de agosto, accederán a la fase de grupos de la Europa League y conocerán la identidad de sus rivales en el sorteo previsto el día 31 en Mónaco. (D)

1 - The Zenit players have paid tribute to our "Ecuadorian Penguin" before kick-off #ZenitMolde

Get well soon @cristhian_noboa!-- pic.twitter.com/x31Cqe3bv5

— FC Zenit in English (@fczenit_en) 23 de agosto de 2018