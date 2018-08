Jhon Cifuente: Llegué 10 minutos tarde y eso no pudo ser comprendido (por Bolillo Gómez)

Jhon Jairo Cifuente justificó su retraso a la convocatoria de la Selección Nacional y salió al paso de las críticas de varios periodistas "que no están bien informados" y "suben cualquier cosa (a las redes sociales)".

En entrevista para la radio capitalina La Red, el goleador de la Universidad Católica contó que su vuelo (Esmeraldas-Quito) se atrasó, provocando a posteriori su arribo a la Casa de la Selección a las 20:10 del domingo, fuera del horario establecido.

La disposición de la FEF fue que los jugadores se incorporaran el domingo, antes de las 20:00, cronograma estipulado y publicado el 16 de agosto en la web de la Ecuafútbol.

A diferencia de Cifuente, quien fue titular el pasado sábado en el partido Barcelona-U. Católica en el estadio Monumental, dos de los jugadores canarios citados y titulares ese día, Félix Torres y Xavier Arreaga, llegaron al complejo deportivo de la Tri el domingo "pasadas las 16:00", según publicación en la web de la Ecuafútbol.

En este sentido, el Degollador confesó -sin brindar muchos detalles- que previo a la convocatoria él viajó hasta Esmeraldas.

"Como lo sabe el DT (Hernán Darío Gómez) y el profesor de mi equipo (Santiago Escobar), el vuelo se me atrasó y por eso llegué tarde. Aparte, llegué 8:10 PM pero lo importante es que llegué, y eso no pudo ser comprendido. El profe (Bolillo) me dijo que no podía entrar (...) Ese es el único problema que ha pasado", indicó.

Según el artillero camaratta su exclusión de la convocatoria no se debe a un caso de indisciplina, sino al retraso del vuelo.

"Viajé a Esmeraldas por algo que no debo decírselo a nadie. Solo lo sabe mi familia. La verdad es que venía el mismo día pero el vuelo se atrasó, yo no lo atrasé, y llegué tarde", insistió el futbolista explicando su versión.

Al llegar a la Casa de la Selección, señaló, solo Pedro Mauricio Muñoz, coordinador de selecciones, fue quien lo escuchó. El 'Bolillo' Gómez, por su parte, no le permitió el ingreso. (D)