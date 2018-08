Barcelona alcanzó tercera victoria al hilo en la Liga Nacional de Baloncesto

Barcelona se adjudicó su tercera victoria consecutiva en la Liga Nacional de Baloncesto 2018 y se ubica entre los líderes invictos tras derrotar a los Leones de Riobamba por 81-77.

Los canarios, que salieron triunfantes en la noche del pasado viernes del coliseo Abel Jiménez Parra, están apenas por debajo –por diferencia de puntos– de Punto Rojo en la cima de la clasificación. El equipo ibarreño registra +45, mientras que los toreros +39.

El estadounidense John Shodipo volvió a ser determinante en la fecha 3, en Guayaquil, (ronda 5, según el cronograma original) y puntuó 26 a favor de Barcelona, 9 de estos por la vía del tiro libre (75%, de 12).

Keith Bowman, también procedente de los Estados Unidos, anotó 17: 9 de tiros largos (83%, de 11). En tanto, los nacionales Carlos Carcelén y Raúl Cárdenas aportaron con 13 y 11 puntos, respectivamente.

Brandon Lee Cataldo (9), Mario Montevideo (3) y Bernardo Morán (2) completaron el marcador de los canarios.

Barcelona suma tres victorias en la actual campaña, luego de vencer en las dos fechas anteriores a Triple E UDA (92-61) y Guerreros (97-93).

Mientras, la noche del último sábado Punto Rojo se adueñó del liderato del campeonato al vencer (65-72) a HR El Oro, en la ciudad de Machala.

En otros resultados de la jornada, Guerreros de Santo Domingo ganaron en su visita a Triple E de Gualaceo por 95-47; ABC de Santo Domingo no pudo en casa ante Juvenil de Vinces (48-73), y los Piratas de Ibarra prevalecieron contra Iccan de Macas (75-69).

La fecha 4 se juega esta noche en su totalidad: Leones vs. Triple E; Guerreros vs. HR El Oro; Punto Rojo vs. ABC; Iccan vs. Barcelona, y Juvenil vs. Piratadas de los Lagos. (D)