Liverpool triunfa en incómodo partido ante Crystal Palace (2-0)

Londres -

El Liverpool derrotó por 2-0 al Crystal Palace este lunes, en el cierre de la segunda jornada de la Premier League, y se mantiene a la estela del líder Manchester City, ambos con seis puntos.

James Milner adelantó a los Reds en su visita al Crystal Palace transformando un penal justo antes del descanso (45m), aunque los hombres de Jürgen Klopp no pudieron sentenciar hasta el descuento del partido, con el tanto del senegalés Sadio Mané (90+3m).

El entrenador del Crystal Palace Roy Hodgson acabó enfadado con el árbitro por el penal: "Estoy frustrado porque creo que no es penal", dijo sobre la acción, en la que el central francés Mamadou Sakho derribó al egipcio Mohamed Salah.

"No he hablado con Mo sobre ello. No lo vi. Parece que fue (penal), pero no tengo ni idea", se limitó a decir Klopp cuando fue preguntado por el tema después del partido.

Pese a dominar el partido, no fue un triunfo cómodo para los Reds, que además jugaron en superioridad el último cuarto de hora tras la expulsión por roja directa del central Aaron Wan-bissaka.

Resultados de los partidos de la 2ª jornada de la Premier League:

Sábado:

Cardiff City 0-0 Newcastle

Tottenham 3-1 Fulham

Everton 2-1 Southampton

West Ham 1-2 AFC Bournemouth

Leicester 2-0 Wolverhampton

Chelsea 3-2 Arsenal

Domingo:

Burnley 1-3 Watford

Manchester City 6-1 Huddersfield Town

Brighton 3-2 Manchester United

Lunes:

Crystal Palace 0-2 Liverpool

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Manchester City 6 2 2 0 0 8 1 7

2. Liverpool 6 2 2 0 0 6 0 6

3. Chelsea 6 2 2 0 0 6 2 4

4. Watford 6 2 2 0 0 5 1 4

5. Tottenham 6 2 2 0 0 5 2 3

6. AFC Bournemouth 6 2 2 0 0 4 1 3

7. Everton 4 2 1 1 0 4 3 1

8. Leicester 3 2 1 0 1 3 2 1

9. Manchester United 3 2 1 0 1 4 4 0

10. Crystal Palace 3 2 1 0 1 2 2 0

11. Brighton 3 2 1 0 1 3 4 -1

12. Newcastle 1 2 0 1 1 1 2 -1

13. Southampton 1 2 0 1 1 1 2 -1

14. Wolverhampton 1 2 0 1 1 2 4 -2

15. Burnley 1 2 0 1 1 1 3 -2

16. Cardiff City 1 2 0 1 1 0 2 -2

17. Arsenal 0 2 0 0 2 2 5 -3

18. Fulham 0 2 0 0 2 1 5 -4

19. West Ham 0 2 0 0 2 1 6 -5

20. Huddersfield Town 0 2 0 0 2 1 9 -8. (D)