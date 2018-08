Asistente de Barcelona: Ante Católica nos golpeó lo sucedido con hinchas en accidente

“Costó concentrarnos”. Así lo reconoció el asistente técnico de Barcelona, Darwin Quintana, luego del partido que los canarios ganaron (2-0) frente a Universidad Católica, debido al “ambiente” que había en el estadio Monumental tras rendir homenaje a los 12 hinchas canarios fallecidos en un reciente accidente de tránsito.

Al elenco torero le costó enhebrar acciones ofensivas con claridad ante la Chatoleí y tuvo que valerse de dos goles –del defensa Xavier Arreaga (minuto 45) y el volante Gabriel Marques (48)–, cuyo origen estuvo en el balón detenido.

“Nos golpeó lo que sucedió, en el primer tiempo”, exteriorizó Quintana. “Costó concentrarnos, pues es un golpe duro para la familia de Barcelona”.

Un grupo de 12 seguidores del plantel amarillo fallecieron cuando viajaban en un bus por la vía Cuenca - Molleturo, el pasado 12 de agosto, luego de presenciar el duelo entre los toreros y el Deportivo Cuenca.

El sábado, se realizaron homenajes antes y durante el encuentro en el reducto amarillo. El más sentido ocurrió a los 12 minutos, cuando se hizo una pausa al espectáculo deportivo y en los graderíos se recordó a los 12 hinchas con distintos símbolos y globos al aire.

El elenco de Almada –ausente en el banquillo por suspensión– no halló claridad en la primera mitad, se dijo.

“Lo corregimos (en el segundo tiempo) y salimos a jugar como el equipo sabe y dejamos de tener inconvenientes. Fue importante la charla del entretiempo. Fue importante que los jugadores entendieran que teníamos que dar vuelta a la situación, más allá de que estábamos ganando no habíamos hecho un buen primer tiempo”, agregó Quintana.

No obstante, no minimizó la capacidad del rival de turno: “Todos los rivales son complicados. Católica juega bien, no vamos a desconocer eso; pero el ambiente que rodeaba al partido hizo que nos costara concentrarnos. Eso fue lo que más nos costó, si bien sabemos lo bien que juega Católica”.

Barcelona retorna a las prácticas pensando ya en Aucas, su próximo rival en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

13 puntos tienen canarios

Barcelona es líder de la segunda etapa del torneo nacional, en la que está invicto, transcurridas cinco jornadas. Supera a Macará (2º) solo por diferencia de goles (+7 contra +4).

