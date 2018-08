El nuevo sistema de campeonato sería un retroceso para el fútbol ecuatoriano, dice Guillermo Almada

Entrevistado por Radio Caravana, el DT de Barcelona Sporting Club, Guillermo Almada, mostró su desacuerdo con el posible nuevo sistema de campeonato que entraría en vigencia desde el 2019. El uruguayo aseguró que sería "un retroceso" para el fútbol ecuatoriano.

Sobre el nivel que ha mostrado Ariel Nahuelpán, el estratega reconoció que: "Ariel hoy por hoy esta teniendo mucha continuidad. Hoy lo veo mejor a él en ese trabajo de sociedad que a Juan (Dinenno), igual es una competencia muy buena, son jugadores diferentes en cuanto a características. Ayer hizo un muy buen partido".

Almada no está de acuerdo en que se cambie el sistema del campeonato ecuatoriano, donde se jugará un 'todos contra todos' de ida y vuelta y luego eliminación directa entre los ocho mejores clasificados. "Ya lo analizamos, creo que va a ser injusto y probablemente no el mejor equipo salga campeón. Ni hablar del tema económico, me parece un retroceso para el fútbol ecuatoriano”, dijo a la emisora del Puerto Principal.

Finalmente, el 'Pep' uruguayo le dio el visto bueno a la llegada de la Copa Ecuador ya que "se le daría participación a jugadores que no tienen regularidad habitualmente". (D)