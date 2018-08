Paúl Vélez ‘sueña’ ganar etapa con Macará

Quito -

El sorprendente Macará ganó de visita a Universidad Católica, por 0-1, y el club de Ambato está en la pelea de los primeros puestos, mas, el técnico Paúl Vélez no se conforma con ello y reveló que la meta es ganar la segunda etapa, y con eso disputar el título a Liga de Quito.

“En el fútbol nada está dicho y a los chicos se les planteó el objetivo de llegar primeros en la etapa. La mentalidad de ellos hay que adaptarla con diálogo y con muchas otras cosas más”, apuntó el ecuatoriano, ilusionado en seguir con la buena racha que tiene al ídolo ambateño invicto en cuatro jornadas.

El cuencano contó que él no solo se dedica a entrenar a los futbolistas sino que las oficia de padre, y que tratará de “no fallar” en ese sentido.

Luego, reiteró que “la idea es ganar la etapa”. “Vamos a seguir soñando, pero sabemos que es muy difícil por los equipos que hay, aunque el fútbol está más equiparado. Con Barcelona y Emelec tenemos mucha diferencia (de presupuestos), pero en la cancha somos once contra once y ahí prevalecerá la mejor estrategia”, destacó Vélez, quien en el 2017 clasificó a los de Ambato a su primera Copa Libertadores (le ubicó cuarto en la clasificación general).

Sobre el triunfo ante Católica, con gol de Moisés Corozo (24m), el estratega elogió a los camaratas, pero reflexionó que “en el fútbol muchas veces no gana el mejor, sino el que esté en un buen momento el día del partido”. “Nos salió casi todo a la perfección, pero sabemos que debemos mejorar sobre todo en el ataque”, declaró.

En tanto, Santiago Escobar, adiestrador de los santos, reconoció el buen trabajo de Macará e indicó que fue uno de los peores partidos de su equipo. “El equipo no me gustó, jugamos mucho al pelotazo”, sentenció el colombiano, quien al momento no ha encontrado la fórmula para hacer funcionar al Trencito Azul, que está en posiciones secundarias. (D)