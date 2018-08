Josep Guardiola niega que la AFA haya intentado contratarlo

El martes pasado Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), dijo que se intentó contratar al español Josep Guardiola como DT de la Albiceleste, pero la tentativa fracasó por resultar el precio demasiado caro.

“Algo averiguamos. Pero había imposibilidad. Hicimos consultas. Estábamos dispuestos a hacer un esfuerzo, pero no pensamos nunca que realmente era tanto (dinero)”, dijo el titular de la AFA.

Sin embargo, el actual técnico del Manchester City rechazó las declaraciones del dirigente y negó que los argentinos lo hayan buscado.

En declaraciones reproducidas este viernes por el diario madrileño AS Guardiola refutó a Tapia: “Estoy bastante decepcionado con lo que dijeron en Argentina, hablando de que es imposible contactarme por mi salario. Para saber eso tienen que conocer mi salario y tienen que saber que yo sé exactamente que cuando estás con una selección nacional es totalmente diferente a dirigir un equipo. Y la tercera cosa, la más importante, es que nadie me contactó”.

Guardiola agregó: “Yo tengo contrato y quiero estar acá hasta que termine. No fue correcto decir que la razón para no dirigir a Argentina era mi salario. Yo no voy a entrenar a Argentina, pero tampoco está bien que me pongan en una situación incómoda, porque no sé qué puede pasar en un futuro. El entrenador tiene que ser argentino. Hay muchos, y son realmente buenos. No voy a entrenar a la Argentina”. (D)