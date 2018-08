Recibí mejores ofertas, pero quería estar en el mejor del mundo, dice Thibaut Courtois

El nuevo arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, dijo el jueves que había cumplido un sueño de la infancia al incorporarse al gigante español desde el Chelsea, pese a pasar tres años a préstamo en el Atlético, y reveló que había rechazado ofertas más grandes de otros clubes.

"Todos los que me conocen saben cuán duro he trabajado para llegar aquí y estoy orgulloso de estar en el mejor club del mundo. He dado lo mejor a lo largo de mi carrera para llegar aquí, éste era el sueño de mi infancia, pisar esta cancha con los colores del Madrid", dijo el belga en una rueda de prensa.

"Recibí ofertas mejor pagadas pero quería estar en el mejor club del mundo y estar cerca de mis hijos. Una vez que el interés del Madrid estuvo claro, no tuve dudas de que quería estar aquí", agregó el internacional belga.

Courtois, de 26 años, acordó el miércoles la incorporación al Madrid desde el Chelsea por 35 millones de euros (40,7 millones de dólares) después de ganar en Inglaterra dos títulos de Premier League y una vez la FA Cup y la Copa de la Liga.

Antes de eso, pasó tres temporadas a préstamo en el Atlético, obteniendo un título de La Liga en 2014 y la Copa del Rey, al derrotar al Real Madrid en la final en el Santiago Bernabéu. También estuvo en la derrota ante el Madrid en la final de la Champions League en 2014.

"Tengo un máximo respeto por el Atlético, me tomaron a préstamo cuando era muy joven y gané muchas cosas, pero era diferente porque estaba a préstamo", dijo Courtois. "Ahora he venido al club en el que realmente quería estar y quiero luchar por muchos años para ganar trofeos", agregó.

El primer partido de Courtois con el Real Madrid será contra el Atlético en la Supercopa de la UEFA el 15 de agosto, aunque el hecho de que haya entrenado poco desde que llegó a las semifinales del Mundial con Bélgica puede llevar al técnico Julen Lopetegui a optar por Keylor Navas para ese encuentro. (D)