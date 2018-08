Hernán Darío Gómez: ‘Ecuador no es potencia; menos ahora que no fue al Mundial’

Quito -

El director técnico Hernán Darío Gómez reconoce que hay “contras y críticas” a su segunda etapa con la selección ecuatoriana de fútbol. El colombiano habla de “un camino de rosas y espinas” que deberá recorrer para clasificar a Ecuador al Mundial del 2022 en Catar; sin embargo, asegura que esos mismos obstáculos son los que fortalecen su trabajo.

“Me siento más preparado, más técnico, y más fuerte para las contras”, aseguró Gómez ayer, en un conversatorio en la Casa de la Selección.

A decir del Bolillo, su etapa al mando del seleccionado de Panamá, al que llevó al Mundial Rusia 2018, fue su mejor preparación para asumir por segunda vez el mando de la Tricolor.

“Allá trabajé duro para cada partido, armando diferentes alineaciones porque no había mucho para escoger. Entonces me hice más fuerte ahí, y me hice más fuerte en el Mundial porque había que trabajar más. Por eso vine a Ecuador, porque me siento más fuerte”, dijo.

El cafetero habla de “frentear” a la oposición por su llegada, también de “aguantar cosas bravas”, pero todo será por el cariño que asegura tenerle a Ecuador. “Por nadie más, porque se me metió en la cabeza que hay que ir al Mundial, por el sueño del país”, apuntó.

Los primeros pasos para el objetivo son amistosos pactados ante Jamaica y Uruguay en septiembre, luego Catar en octubre. Son “juegos hablados conmigo”, dijo el DT en respuesta a críticas por no buscar otros rivales. Fue cuando habló de haber “perdido la humildad”. El estratega recordó que “Ecuador no es una potencia, no es mejor que nadie, menos ahora que no fue al Mundial”. Entonces, dijo, “no es fácil para Ecuador enfrentar a Bélgica o Inglaterra; esos partidos los juegan entre ellos, y ellos quieren a Brasil o Argentina, porque se buscan entre sí”, comentó.

‘Abrir el paraguas’

Bolillo insistió en que ganar la Copa América del 2019 no es prioridad y que con ese torneo planificará el camino a Catar.

“Acá se habla como si estuviéramos estabilizados en la élite del fútbol, pero ahora estamos bajo cero por no ir al Mundial. A ningún técnico le gusta perder, y dirán que abro el paraguas cuando digo que la Copa si la podemos ganar, la ganamos, pero el torneo servirá para preparar la eliminatoria al 2022”, expresó Gómez. (D)

3 amistosos

En septiembre, Hernán Darío Gómez tendrá sus primeras pruebas con la Tri: el día 7 ante Jamaica y el 11 con Uruguay en Estados Unidos. El 12 de octubre medirá a Catar.