Ecuador tiene la obligación de ganar la Copa América 2023, asegura 'Bolillo'

La Copa América de Brasil 2019 será la primera competencia oficial que tendrá la Selección al mando del colombiano Hernán Darío Gómez; sin embargo, para el entrenador cafetero la obligación de la Tri por tratar de conquistar ese torneo será en la edición del 2023, en la que Ecuador será el anfitrión.

“La Copa América de Brasil es muy de brasileños y argentinos. Por ahí nosotros, si podemos meternos (en instancias decisivas) y ganarla, bienvenido sea; pero la que es una obligación es la de nuestra casa (en 2023). Desde que llegué estoy preparando el equipo para octubre (del 2019 cuando empiece la eliminatoria rumbo a Catar)”, expresó el adiestrador colombiano. Esto pese a que su contrato vence en el año del siguiente Mundial.

El Bolillo, que observó el duelo entre Delfín y Técnico Universitario, en Manta, el pasado sábado, también se refirió al caso de Enner Valencia, Joao Plata, Gabriel Cortez, Robert Arboleda y Jhon Cifuente, que se escaparon de la concentración de Ecuador antes del partido de eliminatoria frente a Argentina, en octubre del 2017.

Disciplina

“Fue una sanción a nivel de la FEF (suspensión indefinida, que no se le ha aplicado a ninguno de los cinco futbolistas porque no ha habido convocatorias) para ciertos jugadores. En este momento pensamos que hay que partir de cero y que hay que hacer un análisis de todas las situaciones. Una selección que quiera ir a Catar tiene que partir de la disciplina, orden, respeto, unión y la admiración. Si no, no se puede estar en esta selección”, dijo el DT.

Gómez indicó que cuando cite elementos al combinado nacional no se los “obligará” a que se sumen al proceso. “No es obligación venir a la selección. Voy a hacer una invitación a todos los jugadores, sin obligación. El que quiera venir a buscar otra vez la gloria, el que quiera llevar al país al Mundial, va a venir porque siente amor por la camiseta”, expresó el adiestrador, que en la reciente Copa del Mundo de Rusia estuvo al mando de Panamá.

Al hablar de los elementos con que se cuenta para armar la Tri el Bolillo, de 62 años, consideró que existen “buenos jugadores”. Y añadió: “De aquí a octubre (del 2019), en más de un año, trataremos de ir moldeando (el equipo) con los que van llegando, para ser un equipo mecanizado”.

Nosotros ya estamos preparando dos amistosos que tendremos ante Uruguay y Jamaica que serán (partidos) en septiembre próximo (en Estados Unidos).

Hernán Darío Gómez, técnico de Ecuador

