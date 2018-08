Emilio Gómez es el campeón del Future 2

Portoviejo -

El ecuatoriano Emilio Gómez se llevó, de manera dramática, el título del Future 2 Tamarindo Open-Copa Ciudad de Portoviejo, al derrotar en la final al brasileño Óscar José Gutiérrez por 4-6, 7-5, 6-4, en 2 horas y 40 minutos de partido realizado con casa llena en el Portoviejo Tennis Club, detalló Kenny Castro, asesor de prensa.

Gómez caía 1-4 en el tercer set y desde el arranque de ese último parcial evidenció molestias físicas debido a la carga de partidos en las dos últimas semanas. Participó en Manta donde fue campeón en singles y dobles, al igual que esta semana en Portoviejo, acumulando 18 partidos jugados y ganados.

Factor clave para su levantada fue el apoyo de los 600 espectadores que coparon el club, dándole un ambiente de Copa Davis. El quiebre en el séptimo game ayudó a Emilio a meterse otra vez en el partido logrando remontar de manera espectacular ante el delirio de los aficionados que lo llevó a ganar cinco games seguidos cerrando el set y el match,

“Saqué el poco físico que me quedaba, la verdad que desde el segundo set ya no me quedaba nada, entonces traté de disfrutar el partido, estaba listo para perder”, dijo Gómez que con el de Portoviejo suma su 10º título de singles a nivel profesional.

Emilio, que forma parte de la academia Gómez/Viver Guayaquil Tenis Club, estuvo acompañado de uno de los DT de la misma, Pablo Quiroz, así como de su preparador físico el argentino Santiago De Martino.

“No hubiese podido darle vuelta sin el apoyo del público. Muy contento por estas dos semanas, además fue un acierto traer a Santiago (De Martino), sin duda fue fundamental, ya que me ayudó a ponerme bien físicamente, creo que sin el físico no hubiese logrado llegar a dos finales seguidas”.

El año pasado, Gómez se lesionó en el hombro durante la Copa Davis ante Brasil, jugada en Ambato. Su recuperación lo llevó meses y este año había cosechado resultados negativos, a tal punto que llegó a jugar los dos torneos Futuros en Manabí tras cuatro derrotas seguidas.

“Queda reflejado todo el esfuerzo que hice a través de todo el sufrimiento que he venido viviendo”, anotó el diestro guayaquileño que ascenderá del ranking 512 al 369 aproximadamente. “Es un envión grande para mí, ahora toca descansar unos días”, concluyó. (D)

2

Sets

Emilio Gómez ganó la final de dobles con el estadounidense Jordi Arconada y venció en la final a la dupla Diego Matos, de Brasil, y Juan S. Gómez, de Colombia, por 6-4, 6-3.