Clásico hípico, en homenaje a revista

Al cumplirse esta semana los 61 años de fundación de la revista hípica La Fija, hoy se corre en el hipódromo Miguel Salem Dibo un clásico de 1.200 metros en homenaje a quien fue su director por muchos años, Ricardo López Manosalvas.

López fue también presidente de la Asociación de Cronistas Hípicos y redactor hípico de EL UNIVERSO, por lo que en su honor se entregará un trofeo para el propietario ganador de esta competencia.

En este clásico serán de la partida los ejemplares Privilegio, Kingdom Road, Il Magnífico, Antártico, Quique Azul, Cariñosito y Súper Amigo.

Súper Amigo, de la cuadra de La Gallada, es el favorito que se impondrá en los 1.200 metros, es muy veloz este ejemplar que será conducido por Luis Hurtado con quien llegó 3º encima de El Kurdo, por lo que debe estar en el sitial de honor.

La competencia es muy dura incluso para el favorito, por lo que sale IL Magnífico a la pista, que siempre logra victorias en distancias cortas y va con el sureño Gustavo Luque. Otro con opción es Cariñosito, que viene de ganar a lo grande y se hará ver. También estará en la línea Kingdom Road, que complica toda la situación en este clásico que promete emociones.

Otra de las carreras será en 1.100 metros, la especial 61 años de revista La Fija y estarán Monopoly, Argenis, The Who y Arcadio en corral, Tenebroso, Be Yourself, Moody Blues, Gran Sasso y Di Lorenzo.

En la competencia de 1.000 metros se corre la especial Imprenta Offset Graba en la cual Cañontrece es el indicado para vencer y se medirá a veloces como Emiliana y Amuleto.

La programación se iniciará a las 13:45 y los demás favoritos son Montubia, Vallenato y Tachado en los 1.200 m, de la primera; Francachela, Song Da Vinno y Albina en los 1.000 m, de la segunda; Amigo, Peter Langula y Florencia en los 1.000 m, de la tercera. (D)

1.000

Metros

En esa distancia correrán, además ejemplares como Almabrava, Bossanova y Frida, en la quinta prueba de la jornada; y Tenaz, Golpe de Estado y Mono Totoy, en la final.