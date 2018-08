María Isabel Vásconez: ‘Altos fondos para Bolillo, no para fútbol femenino’

Quito -

María Isabel Vásconez -mejor conocida como Mayta- es publicista, comunicadora social, máster en relaciones públicas, pero sobre todo es una apasionada del fútbol. Tiene 28 años y se vinculó a este deporte a los 15. Durante 13 fue parte de todas las selecciones de Ecuador. Integró aquel combinado que clasificó al Mundial Canadá 2015, pero luego quedó al margen. No calla ante lo injusto. Por ello, ahora que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) contrató al cuerpo técnico liderado por Hernán Darío Gómez, la volante, en diálogo con EL UNIVERSO, cuestionó la contratación.

“El cuerpo técnico de la selección de Ecuador, encabezado por Hernán Darío Gómez ganará al año $ 1’300.000, y para el fútbol femenino no hay plata”, escribió en su cuenta de Twitter. ¿Qué buscó con este tuit?

El fútbol femenino en el Ecuador desde el 2015, en que clasificó por única vez a una Copa Mundo, en lugar de crecer ha decrecido. Esto se da porque la Comisión Nacional de Fútbol Amateur (Confa), que es la encargada de manejarlo lo hace de una forma amateur, y no ha puesto énfasis en buscar presupuesto para prosperar. El manejo es muy triste y eso no ha permitido que se clasifique a otro mundial.

¿La inversión de $1’300.000 es alta?

Por supuesto, es una cifra exorbitante. Está mal hacer comparaciones porque cada organización maneja sus presupuestos de la manera que desee, porque el fútbol es así, nadie tiene un control de este deporte, pero al técnico de Croacia (Zlatko Dalic), subcampeona del mundo este año, le pagaban $ 500.000 al año y acá se va a pagar $1’300.000. Son cifras que sorprenden y, al mismo tiempo, agobian porque siempre la respuesta de la Federación Ecuatoriana hacia el fútbol femenino es que no hay presupuesto. Cómo puede haber asignaciones tan exorbitantes para una cosa y nulas para otras.

¿Conoce cuánto se destinó para el balompié de mujeres en los últimos años?

No. La Federación no publica en su portal los valores. Eso depende de ellos, pero no lo hacen porque además nadie controla el asunto.

¿Por qué cree que sí hay dinero para la contratación de Hernán Darío Gómez y sus colaboradores, y no para el deporte de mujeres?

Lastimosamente no se manejan bien los presupuestos en el fútbol de mujeres o no se hace gestión como se debería. Después de haber clasificado a un mundial (diciembre 2014) se suponía que eso traería muchas cosas buenas como auspicios, gente que apoye, pero no fue así. No tuvimos ni un partido amistoso en los años siguientes (2015, 2016, 2017 y 2018) ni en Quito ni en ningún lado.

¿Las seleccionadas al momento qué realizan?

Buscan la forma de sobrevivir. Aparte que cuando han sido convocadas los valores que les cancelan no llegan ni a $ 500.

¿El presidente de la Ecuafútbol, Carlos Villacís, ha propuesto algo para el fútbol femenino?

Él, en lo personal, no. Ahora la esperanza que hay, desde hace unos dos meses, es que la Liga Profesional de Fútbol se haga cargo del primer equipo de fútbol femenino de cada club. Eso va a ser muy bueno y nuevo porque se va a profesionalizar esta actividad.

¿Qué conoce del tema?

Es un empuje que llega de parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) porque la Federación de Ecuador no ha hecho absolutamente nada. Es una obligación de parte de la Conmebol para que los clubes puedan tener la acreditación (Licencia de Clubes) y que sus afiliados puedan jugar los torneos internacionales (como Copa Libertadores, Sudamericana y Recopa).

¿Qué otras carencias tiene el fútbol femenino?

Muchísimas, pero siempre comienza por la dirigencia. De ahí, todos los equipos buscan los auspicios para manejar y consolidar el tema económico que nos permita viajar adonde se juegue y poder mantener un equipo competitivo durante el año. Pero, claro, se necesita tiempo y esfuerzo para que los auspiciantes vean como un buen negocio apostar por el balompié de mujeres.

¿Qué opinión tiene de que no haya mujeres en el directorio de la FEF?

El fútbol femenino debería ser manejado externamente sea por hombres o mujeres, pero como un ente autónomo.

¿Se sienten relegadas?

Sí, por supuesto.

Fue seleccionada de Ecuador en todas las categorías, ¿por qué no jugó el Mundial?

Yo firmé un contrato profesional con el Barcelona de España en el 2015 y se armó una polémica. Fui parte de la selección que clasificó al Mundial de Canadá, pero tuve que viajar a España a mi nuevo club y decidieron no convocarme porque no había venido a los microciclos. Fue algo inentendible.

¿Quién lo decidió?

Esa orden vino desde arriba. La decisión la tomó el expresidente de la Federación Ecuatoriana Luis Chiriboga (Acosta, quien hoy paga una condena de seis años de prisión por lavado de dinero) y se la dio a Vanessa Arauz (exseleccionadora de la Tricolor femenina). Yo había sido bastante rechazada por parte de Chiriboga porque cuestionaba sus actuaciones y su forma de querernos manejar. Ahí inició todo en mi contra. (D)