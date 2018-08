Rubén Darío Insúa: ‘Me hubiera gustado dirigir a Ecuador’

Rubén Darío Insúa, exfutbolista y actual entrenador de fútbol, estuvo de visita en Ecuador para disputar el partido de exhibición entre los amigos de Álex Aguinaga e Iván Zamorano. El Poeta desea continuar su carrera como DT a pesar de no haber dirigido desde el 2016, cuando estuvo al mando del Bolívar de la Paz. Insúa recordó su paso por BSC y Deportivo Quito y además reconoció que en algún momento estuvo cerca de dirigir a la selección de Ecuador.

¿Qué sensación tuvo al volver a compartir con excompañeros como Raúl Noriega, Nicolás Asensio, José Francisco Cevallos, entre otros?

Todo muy lindo, muy agradable como siempre. Me sentí muy bien tratado, feliz de estar acá (Guayaquil) y por eso prolongué mi estadía.

¿Qué evolución ha tenido el fútbol ecuatoriano?

Desde 1988 hasta ahora, el fútbol ecuatoriano siempre evolucionó. A veces más rápido y otras veces más lento. De los últimos cinco mundiales, Ecuador jugó tres. Hay jugadores ecuatorianos en España, Inglaterra, Brasil; todo eso antes no pasaba.

¿Es 'Bolillo' Gómez el DT idóneo para asumir la selección de Ecuador?

Creo que es un hombre de experiencia, ya dirigió a Ecuador y lo llevó a jugar su primera Copa del Mundo (Korea y Japón 2002). Me parece que está bien confiar en alguien como él.

No dirige desde el 2016 cuando estuvo en el Bolívar, ¿tiene pensado volver a laborar como técnico?

Sí, pero luego de salir del Bolívar me tomé un pequeño descanso y preferí estar cerca de mi familia. Ahora tengo muchísimas ganas de trabajar.

¿Qué recuerda de su experiencia cuando dirigió a Deportivo Quito?

Tuve dos etapas, una en el 2009 donde el primer semestre fue difícil por los diversos problemas económicos. Luego hubo un cambio de dirigencia y no tuvimos ningún problema y logramos el campeonato. En el 2013 fue muy difícil, yo no cobré en todo el año, los jugadores estuvieron impagos ocho meses, a veces no entrenaban y no se concentraban para los partidos. Pese a eso, el equipo quedó tercero y clasificó a la Copa Libertadores.

¿Cómo se dio la llegada de Michael Arroyo al D. Quito?

Yo no lo conocía, él me llamó a preguntarme si se podía probar en el equipo y luego le sugerí a la dirigencia que compren su pase.

Usted dice que Arroyo salvó su carrera ¿Por qué?

En la final del 2009 entre D. Quito y D. Cuenca nos hacen dos goles en un minuto y medio. Yo dije “si pierdo esta final me retiro de la dirección técnica”. Por suerte, dos minutos más tarde Michael (Arroyo) hace el gol y me dejó tranquilo.

¿Cómo es su relación con José Francisco Cevallos y Alfaro Moreno?

Muy buena. Con los dos fui campeón con Barcelona, como jugador (1991) y también como director técnico (1997).

¿En algún momento fue un candidato real para dirigir la selección de Ecuador?

En el año 2010 escuché decir públicamente al Ing. Chiriboga que los candidatos eran Reinaldo Rueda y yo, pero finalmente se decidieron por Rueda. Me hubiera gustado muchísimo asumir ese cargo.

Su hijo Robertino juega en Toreros FC (segunda categoría), ¿por qué decidió continuar su carrera acá?

Él tenía contrato con San Lorenzo por seis meses más, pero por falta de continuidad, decidió tomar otro camino y ahora está feliz aquí. Él me comentó que su desafío es llegar al primer equipo de Barcelona y ser campeón.

¿Qué se llevó de Barcelona como jugador y como DT?

Tengo los mejores recuerdos, yo le debo mucho a Barcelona, soy un agradecido con el club. Porque primero me abrió las puertas como jugador y cuando me retiré en 1994, los dirigentes me dijeron que cuando sea entrenador las puertas iban a estar abiertas; y así fue. (D)