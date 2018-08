Glenda Morejón no pudo ir a Europa

Quito -

La múltiple medallista mundial en categorías juveniles, Glenda Morejón, tiene muy claro su objetivo: ganar una presea en unos Juegos Olímpicos. Lo ratificó en una rueda de prensa, en la que dio a conocer del apoyo de la fundación Crisfe.

A la par, también reconoció la ayuda que recibe del Ministerio del Deporte, donde es parte de la categoría Reserva del Plan de Alto Rendimiento, por lo cual percibía una beca para gastos personales de $ 579. Incluso, la andarina contó que a pesar de seguir en el mismo grupo, el ente público le “subió un poco el sueldo”.

No obstante, antes de ir al Mundial de Finlandia, en julio pasado, donde consiguió una presea de bronce, contó, se había planificado concentrarse en Europa. “Tenía previsto un campamento en España, pero la verdad no sé por qué nos cancelaron, pero no logramos ir”, reveló la ibarreña, de 18 años.

“Espero el próximo año salir a prepararme mejor en diferentes países del mundo donde se encuentran las potencias mundiales en marcha”, se esperanzó anteayer durante el acto.

La medallista de oro sub-18 en el Mundial de 5 km y ganadora de dos de plata en la Copa Mundo en los 10 km, por ahora, tiene su mente en el Iberoamericano de Atletismo, que se realizará entre el 24 y 26 de este mes en Trujillo, Perú.

El próximo año, dijo, iniciará la transición hacia los 20 km, distancia olímpica. “Mi más grande sueño es llegar a unos Juegos Olímpicos, pero no solo ir a competir sino ganar una medalla. No sé si será en el 2020, pero en el 2024 sí ir con todo”, destacó. (D)