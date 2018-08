Emilio Gómez, en semifinal de Portoviejo

La experiencia de Emilio Gómez fue fundamental para superar ayer al juvenil Cayetano March por 6-1, 6-1, en el duelo ecuatoriano correspondiente a los cuartos de final del Future 2 Tamarindo Open, certamen internacional que se disputa en el Portoviejo Tenis Club y otorga 27 puntos ATP al campeón.

“Salí a hacer lo mío desde el comienzo, a mandar en los puntos, sabía que si lo hacía bien él no iba a tener muchas posibilidades, pero me acuerdo cuando gané mi primer Future, a los 17 años, yo era un júnior todavía y salí a jugar sin presión. Así que puse cuidado en ese aspecto hoy y traté de hacer lo mejor para que no se me complicara”, dijo Gómez, que suma 8 puntos ATP por este triunfo.

El inicio del encuentro tuvo un game muy luchado, que se extendió casi a 10 minutos, sin embargo, en adelante Emilio Gómez tomó el control del juego e impuso su ritmo para hacerse con la victoria.

“Sigo sumando partidos, ojalá termine de jugar todos los partidos esta semana, en singles y dobles, pero esto es paso a paso y mañana seguro será otro partido diferente”, destacó Gómez, quien se medirá hoy al tenista estadounidense Jordi Arconada en horario por confirmar.

Justamente, el estadounidense Jordi Arconada logró su clasificación gracias al triunfo sobre el español José Vidal Azorín por 6-4, 7-6 (2) en una hora 29 minutos.

Curiosamente, Gómez y Arconada jugaron ayer la semifinal de dobles, en la que hacen pareja, al igual que la semana pasada en Manta, donde ganaron el torneo y además se enfrentaron en la final de singles y que ganó el ecuatoriano.

El primer cabeza de serie, Óscar Gutiérrez, de Brasil, derrotó a Facundo Juárez, de Argentina por 6-1, 6-3. (D)