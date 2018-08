Llueven críticas a Neymar tras ‘anuncio’ sobre faltas

Brasil -

La decisión de Neymar de admitir en un anuncio publicitario que a veces reaccionó en forma exagerada cuando le cometieron faltas durante el Mundial, ha resultado contraproducente.

Expertos brasileños en mercadotecnia consideraron que la imagen del delantero del Paris Saint-Germain ha incluso empeorado tras el comercial.

Bajo el título de Un hombre nuevo cada día, el video difundido el domingo pasado fue auspiciado por la empresa Gillette y transmitido en varias cadenas televisivas de Brasil.

“Pueden pensar que a veces exagero. Y a veces sí exagero. Pero la verdad es que sufro sobre la cancha”, dijo Neymar en el anuncio, en referencia a las faltas constantes que recibió durante la Copa del Mundo. “Tardé demasiado en aceptar sus críticas. Me llevó tiempo mirarme en el espejo y convertirme en un hombre nuevo”.

Brasil fue eliminado por Bélgica en los cuartos de final de la Copa del Mundo, en julio. El capitán brasileño tuvo una actuación modesta con algunos picos que resultaron insuficientes.

Los especialistas opinaron que el anuncio dañó la imagen del astro de 26 años tanto como sus exageraciones en Rusia.

“Todo el mercado esperó 15 días desde que terminó el Mundial para escucharlo”, dijo a The Associated Press Amir Somoggi, socio en la empresa Sports Value. “Él dio algunas entrevistas pero no admitió entonces sus exageraciones. Ahora se ha ocultado en un comercial de TV para hacerlo. Eso fue bueno para el patrocinador, después de todo lo que hemos hablado de la marca (de Neymar), pero no fue bueno para él, quien tiene ahora que manejar una crisis de imagen aún peor”.

Erich Beting, consultor de marketing deportivo, consideró un error el momento en que se difundió el anuncio.

“Los problemas de Neymar ocurrieron en la cancha, y él no jugará mañana para mostrarnos cómo ha cambiado, tal como señala el anuncio. Ese hecho y su decisión de elegir un anuncio para hacerlo provocan que todo resulte vacío. Pasarán semanas antes de que él tenga la oportunidad de mostrar cualquier mejora real”, añadió.

José Colagrossi, otro consultor, coincidió: “Sería diferente si él realmente se sincerara en una rueda de prensa en directo, mirándonos a los ojos y no en un video patrocinado”. (D)