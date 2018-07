Frickson Erazo: En Brasil no había entrenado así como en Barcelona

“Yo estoy listo desde ayer”. Así, entre risas, Frickson Erazo exteriorizó su sincero deseo por debutar en la segunda etapa del torneo nacional con Barcelona, que el domingo recibirá a Independiente del Valle.

El zaguero canario ya se perdió las dos primeras fechas de la fase al no haber sido habilitado aún por el club, situación que espera resolver esta semana, antes del próximo duelo en el estadio Monumental.

“Esta semana, hasta mañana (hoy) quizás, ya debe estar todo resuelto, regularizado”, dijo el defensa de 30 años. “Lo que más quiero es ponerme a las órdenes (del entrenador) lo más pronto posible”.

Erazo destacó la intensidad del entrenamiento físico del plantel que dirige el uruguayo Guillermo Almada y dijo que no había presenciado tal magnitud en los últimos años.

“No había trabajado así antes en Brasil, quizás por la cantidad de partidos que hay; siempre (allá) se trabaja en la recuperación (del futbolista). Acá hay espacio para hacer trabajos físicos intensos. Las cargas son bastante fuertes (acá).

El futbolista esmeraldeño se sumó al club amarillo el pasado 19 de julio, luego de una experiencia de cuatro años en el balompié brasileño.

“Mi estado físico es excelente. Pensé que me costaría un poco más (la adaptación); sin embargo, he venido de menos a más, con doble o triple jornada (de entrenamientos), y eso me ha permitido tener un ritmo importante”.

Erazo, junto con otros jugadores que no estuvieron el sábado ante Técnico Universitario, figuró en el amistoso que protagonizó Barcelona ayer contra Duros del balón, equipo de segunda categoría de Santa Elena. “Sabemos la intensidad con la que el equipo juega, por lo que este tipo de entrenamientos contra equipos de afuera siempre es importante”, concluyó el defensor.

33, el número de Erazo

Ese es el dorsal que lucirá el zaguero canario, quien dejó a un lado su tradicional número 3 en favor de Xavier Arreaga, quien ya lo poseía desde el inicio de la temporada. (D)