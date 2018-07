El Nacional espera a El Delfín con plantel ‘reforzado’

Quito -

Luego de varias jornadas contando bajas, El Nacional recupera cuatro jugadores para enfrentar a Delfín. El “cuadro sanitario” de los criollos ha sido uno de los factores que han afectado su accionar, “pero es positivo recuperar jugadores”, dijo el volante Manuel Balda, que tras un mes de para está a órdenes del cuerpo técnico.

Con Balda regresan también Javier Quiñónez, Miguel Parrales y Cristhian Cordero, del grupo de cinco lesionados que mantenía el equipo solo el volante Daniel Samaniego está en duda, pero no todo es bueno para Favaro, que por una contractura no podría utilizar a Ángel Gracia, “es posible que no llegue”, señaló el DT.

“Siempre será bueno que se reintegren varios jugadores, eso aumenta la confianza del grupo, el profesor ha tenido dificultades en repetir el mismo once, no lo ha hecho en casi todo el año y eso es fundamental en un equipo para hacerse fuerte”, comentó Balda.

Con esa “confianza” de recuperar parte del plantel, los criollos esperan también recuperarse en la tabla, sumar ante Delfín, y esperar motivados el juego del martes por Copa Sudamericana ante el argentino Defensa y Justicia, que se impuso 2-0 en la ida.

Son ocho juego sin triunfos para los de Favaro, “está claro que los resultados no han sido buenos, estamos décimos en la tabla, pero debemos salir, sumar tres puntos que permitan cambiar la situación del club porque no podemos descuidar el campeonato, luego vendrá Copa que creo también podemos sacar adelante ese partido”, comentó el manabita.

Con la recuperación de jugadores, la tarea de planificar los siguientes juegos está para Favaro, que habló de “poner lo mejor que tengamos para cada partido, porque no podemos regular nada”, dijo el estratega.

Lo que sí adelantó el uruguayo es que con el grupo que regresa tendrá precauciones “para que retomen su ritmo de juego”, con lo que podrán estar solo minutos en el juego de esta tarde ante los cetáceos, en previsión también de lo que será el juego de Copa el martes (17:30) en el estadio Atahualpa. (D)

El Nacional

Padilla; Carabalí, Quiñónez, Segovia, Fuertes; Garcés, Balda, Uchuari, Muñoz, Villalva, Angulo. DT: Eduardo Favaro.

Delfín

Ortiz; Perlaza, H. Cangá, M. Cangá, Nazareno; Godoy, Piñatares, Patta, Oña, Congo; Garcés. DT: Fabián Bustos.

Árbitro: Roddy Zambrano

Hora: 15:00

Estadio: Olímpico Atahualpa

Transmite: Gol TV.