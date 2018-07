Zonal de ascenso sigue con 5 partidos en torneo de Segunda Categoría del fútbol ecuatoriano

Cinco partidos marcan la continuación del zonal de ascenso, torneo de la Segunda Categoría del fútbol ecuatoriano que entrega dos cupos para actuar en el campeonato de la serie B del 2019. Ayer, al cierre de la edición, jugaban Audaz Octubrino y Atenas, en Machala.

Según los horarios establecidos por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, hoy, a las 12:00, en el estadio Alejandro Serrano, de Cuenca, La Gloria recibirá a Cantera del Jubones.

Luego, en el estadio Folke Anderson de Esmeraldas, el cuadro del Brasilia, que es la esperanza de la provincia verde para volver a la serie B, se enfrentará a las 12:30 a Colorado Sporting Club.

En la Joya de los Sachas, en Orellana, Anaconda jugará a las 14:00, frente a Cumbayá.

Dos partidos se jugarán en paralelo a las 16:00. Uno será en el estadio 7 de Octubre de Quevedo, cuando el Deportivo Quevedo sea local ante el Atlético Portoviejo; y en Ibarra, el Imbabura se mida a La Unión.

La jornada continuará mañana en el estadio Jorge Andrade Cantos, de Azogues, y el Deportivo de esa ciudad se medirá al Alianza; mientras que a las 12:00, en el estadio La Cocha, de Latacunga, Alianza Cotopaxi jugará ante Leones del Norte. Luego, a las 13:00, se realizarán dos partidos: en el Jocay, de Manta, La Paz vs. Insutec; y en el estadio Timoteo Machado, de Guano (Chimborazo) Deportivo Guano se enfrentará a San Francisco de Azogues.

A las 13:30, en el escenario de Macas, el Deportivo Morona recibirá a América (Tungurahua); para a las 14:00, en Loja, el Sport Villarreal será local ante Toreros Fútbol Club; a las 15:00, en el estadio de Santo Domingo, el equipo de Águilas se medirá a Rocafuerte.

En el estadio de Fertisa, en Guayaquil, el Guayaquil S.C. recibirá, a las 15:30, la visita de Valle Catamayo; mientras que en paralelo, a las 16:00, jugarán en Tulcán, Dunamis vs. Chicos Malos; y en Pelileo, Chacaritas vs. Mineros S. C. (D)