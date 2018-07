Damián ‘Kitu’ Díaz: Intenté hacer gol olímpico ante El Nacional

Un gol olímpico es tipificado por la propia FIFA, organismo que regula el fútbol mundial, como “aquel tanto anotado directamente de un saque de esquina sin que nadie toque el balón en su trayecto al arco”.

La misma FIFA recuerda que el primer ‘gol olímpico’ lo marcó, el 2 de octubre de 1924, el argentino Cesáreo Onzari, en un amistoso que su selección le ganó 2-1 a Uruguay, que venía de ganar el oro en el Torneo Olímpico de Fútbol París 1924, por lo que “la prensa deportiva, entonces, lo transformó en el primer ‘gol olímpico’, haciendo un juego de palabras con el éxito reciente del rival”.

El pasado domingo, Damián Kitu Díaz, de Barcelona, ejecutó un lanzamiento de esquina (a los 83 minutos) directo a la portería de El Nacional, el arquero rival Johan Padilla, en su intento de rechazar, rozó la pelota, la cual terminó ingresando al arco criollo para el 3-0.

En el informe arbitral, el gol fue adjudicado al volante argentino, pues la norma que aplicó el juez fue: “Los tiros libres directos a la meta (FIFA los define como ‘gol inminente’) que tocan a un defensor o rebotan en el travesaño y tocan a un defensor o a un arquero antes de entrar en el arco no son considerados autogoles”.

Luego del partido, que terminó 3-1, el propio autor del gol manifestó que su intención siempre fue concretar un gol olímpico. “Yo intento eso (el gol olímpico) porque creo que (Johan) Padilla estaba salido mucho del arco, busqué meterla ahí. Después, él (arquero) hace su parte pero la idea era esa. Cada uno lo analiza con el argumento que quiere”, comentó Díaz en relación con el debate que se inició sobre si su anotación era o no un gol olímpico.

“Estamos contentos por como se ganó. (Juan) Dinenno siempre quiere marcar, pero tiene el apoyo de todos nosotros. Él es muy importante. A nosotros nos sirve muchísimo su trabajo”, agregó el volante.

Y aunque Barcelona inició la segunda etapa con un triunfo de 3-1 ante El Nacional de Quito, el técnico torero, Guillermo Almada, no quedó conforme por el hecho de que deseaba que a su escuadra no le anotaran.

“Siempre les digo a mis jugadores que debemos defendernos bien con pocos jugadores. Estamos en esa tarea. Igual, somos una de las defensas menos vencidas del campeonato, pero lo que yo prefiero es terminar el partido con el arco en cero”, concluyó el estratega uruguayo de los canarios.

4 goles de Díaz

Este número de tantos suma el argentino Damián Díaz en esta temporada con Barcelona. Díaz llegó al club torero por primera vez en el 2011 y desde ese año acumula 42 goles.

No me gustan los errores defensivos que cometimos y peor que nos hagan goles por culpa nuestra y no por virtud rival.

Guillermo Almada, DT de Barcelona