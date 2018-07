Traspaso de Aryton Preciado, el más alto en la era de Nassib Neme

Por “un aproximado de $ 8 millones” Ayrton Preciado dejó de ser jugador de Emelec, al oficializarse su traspaso al Santos Laguna del fútbol mexicano, entorno al que el extremo esmeraldeño de 24 años llegará “maduro futbolísticamente”.

La cifra fue divulgada por la prensa mexicana y se enmarca dentro de la expectativa económica que manejaba la dirigencia azul tanto por Preciado como por Brayan Angulo.

“¡Bienvenido al equipo de los campeones!”, publicó el club de México en sus redes sociales, en la noche del sábado, cuando, al unísono con el equipo guayaquileño, se hizo público el traspaso del futbolista.

El mismo Preciado, al final del juego contra Técnico Universitario (aportó con un gol en el 3-0), dijo que estaba “casi cerrada” la negociación con Santos. “Fue una buena propuesta. Me gustó el fútbol mexicano, es muy importante para mí, para dar el salto, ya que mi aspiración es jugar en Europa”.

Preciado se reconoció “contento por la oportunidad” que se le presenta; sin embargo, dijo que se sentía “triste” por abandonar el club con el que fue campeón nacional en el 2017.

“Emelec me abrió las puertas y me hizo madurar futbolísticamente. Mis compañeros me apoyaron. El respaldo de ellos fue fundamental e influyó mucho en mí. Los extrañaré mucho. Espero algún día volver a vestir esta camiseta”, señaló.

El exjugador de Deportivo Quito y Aucas reveló que también tuvo ofertas de Oriente Medio y la MLS. “Pero a nivel futbolístico no era lo mejor para mí. Me considero un jugador joven con un futuro por delante y al ir a una liga competitiva como la azteca, eso hará que los ojos estén puestos en mí. Deseo llegar al fútbol europeo”.

El jugador destacó su etapa en Emelec, al que arribó el año pasado, procedente de Aucas. “Es lo más lindo que he vivido. Venía del descenso y el club (azul) me abrió las puertas. Fui campeón y goleador”.

El traspaso de Preciado se suma a las exitosas transferencias realizadas en los últimos años por Nassib Neme, desde 2009, cuando volvió a vincularse a la dirigencia del club eléctrico. (D)

Selección

aporte tricolor

“Es mi objetivo”

Ayrton Preciado apunta a ser un seleccionado fijo en la Tricolor. “Es uno de los objetivos que tengo”, aseguró.

Apunta a Copa América

“La Copa América (Brasil 2019) es una linda oportunidad de mostrarme a nivel de selección. Soy más maduro ahora. Hay grandes jugadores acá y se puede hacer un mejor papel”, agregó Preciado tras oficializarse su traspaso a México. (D)

27

Goles con Emelec

Ese es el registro de Preciado en todos los torneos que disputó (nacional y Copa Libertadores) entre 2017 y este año. En total, jugó 70 partidos con la camiseta millonaria.