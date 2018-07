Barcelona debe pagar $ 1 millón a Ariel Nahuelpán

La Ecuafútbol le dio el pasado martes a Barcelona un plazo de 30 días para cubrir la suma de 1’025.000 dólares por cuotas pendientes con el argentino Ariel Nahuelpán, quien llegó al Monumental en el 2017 desde el Inter de Porto Alegre.

Se conoce que el delantero argentino, quien este año ha anotado cinco tantos, negoció su salida del club brasileño aportando de sus recursos, con el supuesto respaldo de Barcelona, que ha cumplido de forma parcial con el atacante de 30 años.

Ayer, el presidente torero, José Cevallos, explicó por qué no se le ha pagado todo y afirmó que el plantel no tiene problemas en sus salarios. “A Nahuelpán se le ha pagado 500 mil dólares, pero falta un millón por cubrir”, informó Cevallos. Y no se lo ha podido hacer por cumplir con tres acreedores (DT Gustavo Costas y los exjugadores Andrés Franzoia y Brahian Alemán por $ 1,7 millones en total) que ya tenían sus casos ante la FIFA y una resta de puntos era inminente”.

“Nos parece contradictorio que por un lado, en la cancha, uno lo ve a Ariel matándose por meter goles, y por otro lado nos hace este reclamo en la Federación”, reiteró Cevallos.

Mientras, Barcelona oficializó a Frickson Erazo como refuerzo para la segunda etapa del campeonato nacional de fútbol, fase de cara a la cual los canarios enfatizan en trabajos de definición durante los entrenamientos en el estadio Monumental.

“Bienvenido de vuelta a casa”, publicó ayer el club guayaquileño en sus redes sociales, en honor del zaguero de 30 años que ya se vistió de amarillo entre 2012 y 2013.

Erazo, quien militaba en el balompié brasileño (Flamengo, Gremio, Atlético Mineiro y Vasco da Gama) desde 2014, será presentado hoy.

Ya el entrenador Guillermo Almada había exteriorizado la petición del jugador a la dirigencia del club porteño: “Es un jugador que solicitamos, que le pedimos a la directiva”. (D)