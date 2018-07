Thierry Henry dedicará el 100% de su tiempo para convertirse en DT

El exdelantero francés Thierry Henry anunció, este lunes, que dejará su puesto de consultor para la cadena británica Sky Sports para dedicarse a tiempo completo a su "ambición a largo plazo, ser entrenador" de fútbol.

"A lo largo de los cuatro último años, tuve varias experiencias como entrenador extremadamente gratificantes. Esas experiencias me dieron mayor determinación para llevar a cabo mi ambición a largo plazo, convertirme en entrenador", escribió en Twitter Henry, actual adjunto del español Roberto Martínez en la selección de Bélgica, tercera en el Mundial de fútbol de Rusia-2018.

"Con tristeza decidí dejar Sky Sports para poder pasar más tiempo sobre el terreno de juego y centrarme en mi aventura", explicó el exdelantero internacional francés.

El exjugador del FC Barcelona y del Arsenal no desveló sus planes de futuro. (D)

1/3 Over the last 4 years I have had some extremely rewarding coaching experiences in football. These experiences have only made me more determined to fulfil my long term ambition to become a football manager. pic.twitter.com/NOQZzuif4m — Thierry Henry (@ThierryHenry) 16 de julio de 2018

2/3 It is with sadness, therefore, that I have decided that I must leave @SkySports to enable me to spend more time on the pitch and concentrate on my journey to achieving that goal. pic.twitter.com/EdC4s8AMaW — Thierry Henry (@ThierryHenry) 16 de julio de 2018