Vanessa Arauz busca certificación como Director Técnico en el extranjero

Vanessa Arauz (29 años) puso una pausa al fútbol para atender temas de estudio e iniciar la obtención de una licencia de entrenadora en los Estados Unidos que le permita, a priori, dirigir en ligas de la Concacaf o en las de la UEFA. Asimismo, este año, prevé iniciar dos proyectos: cursar una maestría en Barcelona, España, y completar –en el futuro– sus estudios en psicología deportiva. La exentrenadora de las selecciones nacionales femeninas conversó con este Diario antes de emprender viaje a EE.UU.

Hace cuatro meses dejó la selección para asumir un nuevo reto profesional. ¿Recibió ofertas?

Tuve algunas propuestas del exterior (una fue de Puerto Rico), pero lamentablemente siempre nos dicen que debemos tener licencias, ya sea la “A”, la “B” o la “C”. Nuestro instituto (el de la FEF), que nos da el reconocimiento de ser entrenadores o directores técnicos, no tiene aún el carné que te indica si eres “A”, “B” o “C”.

¿Qué se ha planteado con la obtención de todos estos requisitos?

Seguir creciendo a nivel de fútbol y a nivel de fútbol femenino, ya sea para dirigir en el país, sea en selección o en clubes porque ya se viene la Liga Profesional Femenina en nuestro país; o sino en el extranjero.

¿Tiene planes concretos para incursionar en el fútbol masculino?

Me estoy formando para eso. Obviamente que dirigir un club o una selección de varones sería algo que marcaría un paradigma muy grande en mi carrera; no está dentro de mis planes directos el prepararme al cien por ciento para dirigir un club de varones, pero no lo descarto.

Entonces es algo que lo viene pensando...

Sí me lo planteé. Sería bueno para mí ser parte de un cuerpo técnico de varones como asistente 1 o asistente 2 no solo para aprender, sino para ver el otro lado.

¿Cómo sería esa mancomunión de una DT en un plantel de hombres?

Es bueno el balance de tener hombres y mujeres porque a las chicas les ayuda mucho a tener seguridad de lo que se está trabajando al 100%, más que nada para tener un apoyo y un respaldo. Si logro integrar un cuerpo técnico para dirigir hombres, también sería importante porque estaríamos hablando de equidad. Es una oportunidad importante para dar la vuelta al paradigma de siempre decir que el fútbol es solo para varones y no para mujeres.

¿Con cuál DT del Mundial de Rusia se identifica?

El que siempre he admirado desde que soy pequeña es Óscar Tabárez, el Maestro. Lo considero una persona excepcional porque ha tenido el temperamento y el temple de saber que puede tener a la mejor estrella, y formar un equipo en conjunto.

¿Siente que aún existe una corriente de machismo?

En la época que yo jugaba –a los 12 años integró un equipo mixto en Quito–, siempre sentía este machismo de ‘¿por qué juegas al fútbol? El fútbol es para varones, no es para mujeres’. Ya cuando empecé a dirigir lo escuché un poco, pero como yo dirigía fútbol femenino no era tan chocante, no eran algo que te decían desde las gradas: ‘¡Hey! No deberías estar dirigiendo, deberías estar lavando los platos’, como me gritaban cuando era jugadora.

¿Le parece que el fútbol sigue siendo un deporte de estereotipos en el país?

La parte de estereotipos de que las mujeres no pueden jugar al fútbol se ha venido rompiendo a lo largo de los años, con la clasificación al Mundial (Canadá-2015) cambió mucho. El fútbol femenino, como digo yo, ha sido ‘una parte oculta’, como una parte que existía, pero la gente o la sociedad no quería admitir que pertenecía al medio.

¿Dirigiría nuevamente a la Tri en la administración de Carlos Villacís en la FEF?

Pienso que la FEF atravesó un momento crítico por el tema FIFA-Gate, por la transición de cambios de mando (de Luis Chiriboga a Carlos Villacís). En lo personal, estando dentro en ese momento, todos tuvimos que ajustarnos a estos cambios de presupuesto y muchas cosas, pero lo que yo pude percibir fue el apoyo para que podamos trabajar. Volvería a trabajar en la FEF, obviamente. Es un sueño que espero consolidar en los próximos años. (D)