Maurizio Sarri es anunciado como nuevo DT del Chelsea

El fichaje de Maurizio Sarri se hizo oficial. Después de despedir el viernes a Antonio Conte, el Chelsea anunció este sábado el acuerdo por tres temporadas con el exentrenador del Nápoles, otro técnico italiano aunque de una filosofía de juego diferente a la de su predecesor.

"Estamos encantados de darle la bienvenida a Maurizio y ansiosos para que traiga su filosofía futbolística al Chelsea ", afirmó Marina Granovskaia, directora del club londinense.

Por su parte Sarri indicó que "espero que podamos ofrecer un fútbol entretenido a nuestros seguidores, y que compitamos por los trofeos al final de la temporada, que es lo que este club merece".

Para contratar a su noveno entrenador, el propietario ruso del Chelsea, Roman Abramovich, decidió seguir recurriendo al "vivero" italiano.

Desde que compró el club en 2003, Abramovich ha recurrido en cinco ocasiones a preparadores transalpinos.

Pero esta vez, con Sarri, optó por un perfil más original que el de Conte, Carlo Ancelotti (2009-2011), Roberto Di Matteo (2012) y Claudio Ranieri (2000-2004).

Sarri fuma como un carretero, maldice sin parar, no es elegante en su vestimenta y va mal afeitado. No ha jugado más allá de lo que sería ahora la Serie B y, cumplidos los 40 años, todavía ejercía de banquero. En definitiva, representa la antítesis de los futbolistas históricos que anteriormente se habían hecho cargo del banquillo del Chelsea.

En tres temporadas en San Paolo, el entrenador de 59 años propuso un juego alabado en toda Europa, y que le permitió finalizar dos veces (2016, 2018) en la segunda plaza de la Serie A por detrás de la intocable Juventus.

El exentrenador del Empoli tuvo dudas durante mucho tiempo sobre si abandonar la banca con 40 años y dedicarse en exclusiva al fútbol. Técnico del año en 2017 de la Serie A, tendrá que tener cuidado en Inglaterra para evitar fumar su cigarro habitual al lado de la banda.

Su llegada era esperada en Londres desde hace varias semanas.

Si la historia del adiós de Conte se prolongó en el tiempo más de lo previsto, fue debido a la indemnización que los 'Blues' debían pagar. Según la prensa, el club tenía que abonar 10 millones de euros a su exempleado si quería prescindir de sus servicios esta temporada. (D)

Maurizio Sarri is the new Chelsea head coach!

Full story: https://t.co/qQwb5xZT3f#WelcomeSarri pic.twitter.com/DCNfoVCoz6

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 14 de julio de 2018