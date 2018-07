‘El Duelo Xtremo 6k’ lo dominó Brigada de las Fuerzas Especiales

Una jornada de aventura y suspenso se vivió durante el evento denominado “El Duelo Xtremo 6k”, que se realizó en el Malecón Simón Bolívar y sus alrededores y que fue dominado por la Brigada de Fuerzas Especiales, con un tiempo de 39 minutos y 43 segundos.

El segundo lugar fue para Team Fedeme, que cronometró 40m47s; mientras que Fedeme fue tercero con 41m42s.

Los participantes recorrieron calles del Malecón, barrio Las Peñas y Puerto Santa Ana.

En la prueba individual, los deportistas cubrieron 6 km y pasaron obstáculos como saltar de un muro de 4,5 metros, atravesar 12 m por una truss metálica y evitar caer al agua, recorrer un campo de 25 m de espaldas, simulando el paso de un cangrejo, entre otros.

El Duelo tuvo una masiva participación femenina y atletas de varias provincias, como Hortencia Zamora, quien llegó desde Manabí.

Hortencia, de 64 años, se ubicó cuarta en la categoría más de 31 años. “Estoy feliz porque muchas personas me han felicitado por haber competido. No pensé que iba a poder terminar pero mis amigos me dieron aliento, solo me asusté en un obstáculo, de ahí pude hacer rápido todos”, indicó.

El Duelo Xtremo 6k es el gran evento multidesafío extremo, que se realiza para conmemorar la histórica medalla de oro olímpica que ganó Jefferson Pérez, el 26 de julio de 1996, fecha que fue declarada Día del Deporte Ecuatoriano.

Este evento, que intenta emular el esfuerzo, planificación, estrategia, pundonor y amor que un atleta olímpico realiza para conseguir su objetivo, continuará en Cuenca, el domingo 22 de julio. (D)