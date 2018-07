FIFA quiere ver a los jóvenes 'Jabalíes Salvajes' de Tailandia en los premios The Best

Fútbol Internacional

2018-07-13T12:40:29-05:00

2018-07-13T12:40:29-05:00

En vista de que no podían llegar al Mundial de Rusia 2018, ahora Infantino los invitó a los pemios The Best del 24 de spetiembre.

El universo Redaccion