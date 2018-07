Plantel de Liga de Quito, "blindado" por el DT Pablo Repetto

Quito -

Con la baja del delantero Hernán Barcos, Liga de Quito se alista para afrontar lo que resta del campeonato, con el objetivo de ganar la segunda etapa y el título nacional, sin ir a la definición en finales.

Para apuntalar este objetivo, el técnico Pablo Repetto busca reforzar el plantel, lo principal será buscar un remplazo para el 'Pirata', pero sobre todo evitar que otros jugadores salgan del club.

La salida de Barcos es para el uruguayo "una baja importante", pero aclaró que los nombres que hoy se manejan "son solo rumores, pura especulación, algunos ni siquiera se me pasaron por la mente. Ahora no hay nada, estamos en cero", apuntó el estratega azucena.

De momento, dos temas tiene claro Repetto en cuanto a la estructura de su plantel hasta diciembre. Lo primero es buscar el reemplazo de Barcos, será extranjero y el elegido deberá adaptarse al plantel, "no nosotros adaptarnos al jugador como lo hicimos con Barcos", señaló.

Lo otro es que el plantel se mantenga. "Salir, no saldrá nadie, quizás hay propuestas por todos, pero no se va nadie. Si tuviéramos remplazo para algún jugador se daría opción a salidas, pero no los hay, sobre todo para los nacionales porque estamos limitados para poder contratar", explicó Repetto.

"Pensamos en el grupo", agregó el DT charrúa, que se alista con Liga para la segunda etapa del campeonato y la segunda fase de Copa Sudamericana. "Tenemos opción de de jugar la final, quizás no y podamos ganar la segunda etapa, también lo de jugar Copa, por eso las puertas no están abiertas para que salgan jugadores, si bien con una oferta muy importante se podría analizar, pero no creo que sea el caso", concluyó Repetto. (D)