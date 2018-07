Fueron cayendo los favoritos y solo uno de ellos, Francia, resistió el vendaval (es el mejor equipo del mundo de los últimos 20 años, con 3 finales frente a 2 de Alemania y Brasil). Pero lo realmente notable es Croacia. En apenas 6 Mundiales de vida (antes era parte de la gran Yugoslavia) lleva una semifinal y una final… ¿Quién puede compararse con esa marca? Quizás solo Hungría y Checoslovaquia, alrededor de la segunda Guerra Mundial, con 2 finales, y luego Holanda con 3. Fantástico.

Uno debe ser más exigente con los que llegan y peor favoritos, y Francia ha sido un equipo contenido. Algunos lo llamarían “resultadista”, en todo caso no ha explotado totalmente el talento que tiene por no correr riesgo, y eso como filosofía de vida es penoso. Debemos extasiarnos con las corridas de Mbappé y una maravillosa (inolvidable) triangulación contra Bélgica, está bien pero es insuficiente para la emoción completa. Se insiste en la conformación multicultural de Francia, también está bien, pero no implica calidad superlativa en la cancha. Si Francia gana ¿la recordaremos? Yo no, en todo caso menos que la Francia de 1998, aunque ahora le haya tocado el lado más difícil del cuadro contra Argentina, Uruguay y Bélgica.

Croacia ha estado en el tobogán, generando (al menos) más emociones y algunas veces mucho más juego. Excelente partido contra una floja Argentina. Luego medianamente con Nigeria, y con suplentes superó a Islandia. Horrible partido contra Dinamarca (el peor del Mundial), y mediocre contra Rusia. Siempre en penales. Y contra Inglaterra empezó flojo y luego fue presionando. ¿Cuándo? Como en partidos anteriores, cuando Modric da unos pasos adelante, asume el liderazgo, presiona y crea.

Una final mediana donde ojalá sobresalgan algunos jugadores que están potencialmente en la alineación titular del Mundial: Modric, Mbappé, Kanté, Lloris y algo más… Ojalá la final sea más de lo que podemos esperar. (O)