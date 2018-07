"Será tarde cuando Deportivo Quito busque un arreglo", asegura Marcelo Fleitas

Pasaron dos años desde la salida de Deportivo Quito del técnico Marcelo Fleitas. El uruguayo aduce despido intempestivo y por esa causa inició una demanda en contra del club azulgrana, la que estaría "próxima a salir", según el estratega, quien detalló que el monto asciende a dos millones de dólares.

En diálogo con Área Deportiva, el estratega habló de la situación en la que está su demanda y advirtió que "no habrá acuerdos" con el club, una vez que agotó instancias preliminares.

"Pasaron dos años y nunca tuve un llamado, se hicieron audiencias para lograr acuerdos y nunca se presentaron los directivos. Reclamé lo que en su momento era justo, pero nunca tuve respuesta de parte de la dirigencia y ahora no hay nada que hacer", dijo Fleitas.

El extécnico de los chullas comentó que "pasaron seis meses desde la última audiencia", y que no ha tenido comunicación con la directiva del club, de ahí su malestar por una relación laboral que se cerró en mayo del 2016, y cortó un contrato de trabajo a cinco años, cuyo incumplimiento fijó el monto de dos millones de dólares como resarcimiento.

"Me despidieron, fue intempestivo, tengo toda la documentación en ese sentido y el club no puede hacer nada en eso. Nunca tuve un llamado para llegar a un acuerdo, no hubo respeto, entonces cuando salga (el juicio) que cueste lo que cueste. No voy a tranzar nada, di en estos años la posibilidad de arreglar para no hacerle daño al club, pero nunca tuve una respuesta de ninguna dirigencia, nunca atendieron a los abogados, no hubo respeto para mí y ahora que salga el juicio no habrá nada que hacer", expresó el charrúa. (D)