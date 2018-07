Ismael Rescalvo, nuevo DT de Independiente del Valle, se plantea ganar el título del 2018

Quito -

Las metas del Ismael Rescalvo al frente del Independiente del Valle son altas: ganar el título 2018 o buscar la clasificación o a la Copa Libertadores están en la mente del español, indicó este miércoles el técnico que comenzó a laborar con los negriazules el anterior lunes en el complejo de Chillo Jijón.

"He venido con el objetivo ser campeón, pero para ello hay que hacer las cosas bien y trabajar de forma excelente. Todos laboramos para ganar y mi propuesta siempre es ser el mejor y que mis jugadores sean los mejores", expuso en conferencia de prensa.

El ibérico afirmó que llega al club de Sangolquí con "las miras muy altas", y por ello reiteró que la idea es ganar "el título o ir a la Libertadores porque los objetivos del club son muy exigentes", en clara alusión a que en los últimos años Independiente ha representado al Ecuador en el certamen copero.

Se le consultó al entrenador si Independiente tiene el plantel necesario para alcanzar esas meta o pedirá contratar jugadores. "Del partido del sábado (observó el empate 2-2 contra Barcelona, en el estadio Atahualpa) saqué un balance positivo y en estos días de trabajo he encontrado un grupo con frescura, talento y capacidad. De lo que he visto me quedo tranquilo", comentó.

Sin embargo, explicó que en días posteriores se hará "un diagnóstico más frío para analizar si se requiere apuntalar algún sector de la cancha".

El español llegó para reemplazar al argentino Gabriel Schürrer, en una decisión "muy difícil" que tomó la dirigencia, contó este miércoles el presidente del club, Franklin Tello. Se conoció que a la interna de la entidad no satisfizo el esquema defensivo que solía plantear Schürrer.

En este aspecto, Rescalvo contó que sus equipos suelen ser ofensivos, pero igual reflexionó que hay que "saber atacar y saber defenderse".

Junto al profesional trabajarán su hermano Juan, como asistente, y José Barrientos, en calidad de preparador físico.

Independiente del Valle es sexto en la tabla con 28 puntos. El próximo lunes visitará a Aucas. (D)