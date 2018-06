Volante de la MLS se declara abiertamente homosexual

Nueva York -

El volante de los Minnesota United de la Major League Soccer (MLS), Collin Martin, reveló este viernes que es homosexual, siendo el único atleta masculino abiertamente gay en un importante equipo deportivo estadounidense.

Martin, estadounidense de 23 años, hizo el anuncio en redes sociales, adelantándose a la promoción nocturna del United´s Gay Pride en un partido en casa contra Dallas.

"Esta noche mi equipo, @MNUFC, está teniendo su Noche de Orgullo Gay. Es una noche importante para mí, estaré anunciando que soy un jugador abiertamente gay en la Major League Soccer", tuiteó Martin.

Otros atletas estadounidenses que han revelado que son homosexuales durante sus carreras son Jason Collins, de la NBA, el jugador de fútbol americano de la NFL Michael Sam, y Robbie Rogers, de Los Angeles Galaxy de la MLS.

Rogers se convirtió en el primer hombre abiertamente gay en jugar en una Liga deportiva de alto nivel de los Estados Unidos cuando jugó para el Galaxy en un partido en el 2013.

Había sido el único hombre abiertamente homosexual en un club deportivo de Estados Unidos hasta que se retiró en noviembre pasado.

Tonight my team, @MNUFC , is having their Pride night. It's an important night for me — I'll be announcing that I am an openly gay player in Major League Soccer. #soccerforall pic.twitter.com/cOJQXfrBiv

— Collin Martin (@martcw12) 29 de junio de 2018