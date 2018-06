Marouane Fellaini renovó con el Manchester United

El centrocampista de la selección belga de fútbol Marouane Fellaini extendió su contrato con el Manchester United hasta 2020, anunció el viernes el club de la Premier League inglesa.

El jugador de 30 años, que fue titular el jueves contra Inglaterra en el cierre del Grupo G del Mundial, se unió al United en 2013 y ha marcado 20 goles en 156 partidos.

"Me complace continuar mi estadía en el Manchester United. Tomé esta decisión porque estoy muy feliz aquí. Además, siento que este equipo, bajo el mando de José (Mourinho), todavía tiene mucho que lograr", dijo Fellaini al sitio web del club.

"Me gustaría agradecer especialmente a José por la fe que siempre ha depositado en mí", agregó.

Fellaini fue titular en solo cinco de los 38 partidos que jugó el United en la Premier la temporada pasada e hizo un total de 23 apariciones en todas las competiciones, anotando cinco goles.

Bélgica, que terminó en la cima de su grupo después de su victoria 1-0 sobre Inglaterra, jugará contra Japón el lunes por los octavos de final del Mundial. (D)

Marouane Fellaini has signed a new #MUFC contract which runs until June 2020, with the option to extend for a further year.

Full details: https://t.co/aC01F3JIDs pic.twitter.com/oFvKHSPxyw

— Manchester United (@ManUtd) 29 de junio de 2018