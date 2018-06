Wayne Rooney deja el Everton y es nuevo jugador del DC United de la MLS

El internacional inglés Wayne Rooney dejó el Everton para unirse al DC United de la Major League Soccer (MLS), informó el jueves el club de la Premier League.

"Everton y Wayne Rooney llegaron a un acuerdo para que el jugador se una al DC United de la MLS en una transferencia permanente", dijo el club inglés dijo en su sitio web.

"Rooney completará las formalidades de su traspaso cuando el la ventana de transferencias de la MLS se abra el 10 de julio", agregó.

El exdelantero de Inglaterra y del Manchester United volvió al Everton, el club en el que nació futbolísticamente, al comienzo de la pasada temporada tras una larga carrera llena de trofeos con los "Diablos Rojos". (D)

Let's give @WayneRooney a warm welcome to the District!#DCU | #NoWayneNoGain pic.twitter.com/muRT9Vmo92

— D.C. United (@dcunited) 28 de junio de 2018