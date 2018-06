Presnel Kimpembe: ‘No hay remedio en la Tierra para detener a Messi’

Rusia -

“No creo que alguien sobre esta tierra pueda encontrar el remedio para detener a (Lionel) Messi”, estimó ayer el defensor de la selección de Francia Presnel Kimpembe respecto al astro argentino, al que deberá enfrentar por los octavos de final del Mundial de Rusia.

“Es Messi. Pararlo solo, no lo creo; va a ser un trabajo más colectivo. La cita será el sábado, a las 17:00 (hora local, 09:00 de Ecuador)”, advirtió el jugador del París SG, quien había rodeado bien a la Pulga en la victoria de su club en el duelo de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA 2016/17 (4-0, en Francia).

“Messi me genera muchos recuerdos, principalmente el partido frente al Barça. Ahora ese partido (del PSG), ha quedado lejos. Sabemos que el partido contra Argentina no va a ser fácil. Les tocaron el orgullo (con un inicio difícil en el torneo), por lo que sabemos que va a ser un partido muy complicado”, explicó Kimpembe, quien se declaró “decepcionado” por el flojo nivel de Francia contra Dinamarca (0-0) en el cierre del Grupo C.

“Nos hubiera gustado hacer un juego más bonito, marcar goles. Nos vamos a tener que despertar un poco más para mostrar un poco más de nuestro juego, pero tampoco tenemos que escupir hacia el cielo”, señaló el jugador.

Francia clasificó primero en su llave tras vencer a Australia (2-1) y Perú (1-0), a más del empate sin goles con los nórdicos, el martes. (D)