Mundial de chicos

Se repite mucho que este es el Mundial de los chicos, y se lo dice porque Suiza empató a Brasil, México venció a Alemania, o Japón a Colombia. Quizás sea cierto, pero vale la pena evaluarlo, empezando por la definición de lo que son “chicos”. No es tan obvio. Sin duda todos los africanos, asiáticos y de Concacaf … pero ¿México es chico?. No creo. Sudamericanos con excepción de Brasil, Argentina y Uruguay, pero ¿Colombia es chico? Quizás no. Y si estuvieran aquí ¿Chile o Paraguay? Probablemente sí. En Europa ¿cuáles son chicos? ¿Islandia? Sí. ¿Serbia, Croacia, Polonia, Suiza? No es muy obvio, talvez el último sí.

Armados de un cierto sentido común, veamos cómo podrían terminar las clasificaciones a octavos de final en Rusia 2018. ¿Qué chicos entrarían? Suiza (chico a medias), Japón o Senegal en el último grupo. Tres o cuatro máximo, más razonablemente dos. Recordemos entonces los últimos mundiales. En Sudafrica 2010 clasificaron alrededor de 7 (dependiendo cuáles se acepten como chicos): Corea, USA, Ghana, Japón, Paraguay, Eslovaquia, Chile. Y en Brasil 2014 algo similar: Colombia, Chile, Grecia, Costa Rica, Nigeria, USA, Argelia. En ambos casos, bastante más que en este Mundial.

¿Hay entonces rebelión de los chicos? Me da la impresión que es, al menos, exagerado. Ciertamente algunos han sorprendido e incluso han jugado relativamente bien. Es normal, la globalización lleva a que jugadores de países “chicos” jueguen en equipos de mejor nivel y eso mejore las selecciones. Pero también hay derrotas penosas: 6-1 de Inglaterra a Panamá, o 5-0 de Rusia a Arabia Saudita (el 5-2 de Bélgica a Túnez no lo pongo porque fue digno y quizás 5-3 era lo correcto)… Conclusión: no estoy seguro de la famosa rebelión. (O)