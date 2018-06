Argentina busca ante Nigeria su pase a los octavos de final en el Mundial Rusia 2018, entre las noticias de este martes

Estas son las principales novedades y proyecciones informativas para la jornada de este martes 26 de junio de 2018:

Argentina busca ante Nigeria su pase a los octavos de final en el Mundial Rusia 2018

Argentina se juega este martes, desde las 13:00 (de Ecuador), su última carta ante Nigeria, en San Petersburgo, por el grupo D, sin otra opción que el triunfo y a la espera de una ayuda en el partido entre Islandia y Croacia, que se enfrentan a la misma hora, para subirse al último tren hacia los octavos de final del Mundial Rusia 2018.

Los primeros cruces en esa instancia del Mundial entre Uruguay-Portugal y España-Rusia quedaron resueltos este lunes, en una infartante definición en los juegos de las dos selecciones ibéricas, con el VAR (videoarbitraje) nuevamente como protagonista.

España, que empató 2-2 con Marruecos, finalizó como primera del Grupo B por haber anotado más goles que Portugal (igualó 1-1 con Irán) seis contra cinco, y definirá los octavos con Rusia, segundo de la llave A, este domingo en Moscú.

En tanto, Uruguay, como primero del Grupo A, jugará contra Portugal este sábado en Sochi.

El argentino Lionel Messi deberá enfocarse como pocas veces en este decisivo encuentro contra Nigeria, tras la humillante caída (3-0) ante Croacia que ha dejado heridas abiertas que ameritan una fuerte muestra de carácter suya y del resto del plantel, ametrallado por múltiples versiones de crisis interna.

Otros partidos de hoy: 09:00 (de Ecuador) Francia vs. Dinamarca y Perú vs. Australia, por el grupo C. Los franceses ya están clasificados y los peruanos quedaron eliminados en la fecha anterior. El segundo y último cupo de este grupo saldrá de entre daneses y australianos.

Se prepara la llegada a Quito de los cuerpos del equipo periodístico de Diario El Comercio

Este martes continúan los preparativos para recibir en Quito, los cuerpos de los tres integrantes del equipo periodístico de Diario El Comercio, secuestrado y asesinado en Colombia por disidentes de las FARC liderados por alias "Guacho".

La Fiscalía colombiana confirmó este lunes que los cuerpos encontrados en fosas en la zona de Tumaco pertenecen a los tres periodistas.

Las pruebas forenses realizadas en Medicina Legal de Cali confirmaron que son el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. El cuarto cuerpo hallado sería de un primo de alias "Guacho", acusado de asesinar a los periodistas.

Culminadas las pericias, Colombia entregó los cuerpos a los familiares que viajaron a Cali y se espera que sean repatriados este martes a Quito en un avión de la FAE. Es decir, los restos hallados llegarían a los 93 días del secuestro.

Se informa sobre detalles de la visita del vicepresidente de Estados Unidos al Ecuador

A las 10:00 de este martes, en el Palacio de Carondelet, el canciller ecuatoriano, José Valencia, y el secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, tienen previsto informar los detalles de la próxima visita al Ecuador que hará el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.

Un portavoz de la Vicepresidencia de ese país había informado a comienzos de junio que Pence viajará a Brasil y Ecuador a fines de este mes, para fortalecer los lazos con países que están recibiendo gran cantidad de venezolanos que huyen de la crisis económica que asola al país petrolero.

El 4 de junio pasado, el vicepresidente Pence había hablado por teléfono con el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, para analizar las oportunidades de reactivar la relación bilateral entre ambos países.

"En el marco de la reunión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, los dos líderes discutieron la crisis humanitaria y económica en Venezuela, y la necesidad de trabajar junto con otras naciones de ideas afines para proteger y promover la libertad en el hemisferio. El vicepresidente Pence expresó el firme compromiso de la Administración con América Latina y nuestros esfuerzos por construir prosperidad, seguridad y democracia en toda la región", se señalaba ese mismo día en un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Quito.

Entrega de sumarios en Fiscalía por casos de violencia sexual en establecimientos educativos públicos

A las 09:00 de hoy está previsto que en la Fiscalía General, la subsecretaría de Educación entregue los expedientes de los sumarios, por los casos de violencia sexual ocurridos en los últimos años en los establecimientos educativos públicos y dados a conocer en el 2017.

En octubre pasado se informó que entre el 2014 y 2017, el Ministerio de Educación tuvo registrados 882 denuncias de casos de violencia sexual, dentro y fuera del sistema educativo del país.

Uno de ellos fue el ocurrido en el colegio réplica Aguirre Abad de Guayaquil, plantel que fuera intervenido de forma integral el año pasado, y en donde se habían detectado al menos diez casos por delitos sexuales.

De los 882 casos, 561 correspondían a situaciones vinculadas al sistema educativo, entre los que estaban: docentes, administrativos, estudiantes y otros. En octubre pasado se abrieron por ello 463 sumarios administrativos. (I)