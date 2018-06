Argentina sudará ‘hasta la última gota’ por seguir viva en el Mundial

San Petersburgo -

El fútbol le ha dado una nueva oportunidad a Argentina. Otra más, quizás sin merecerla. ¿Sabrá aprovecharla o seguirá el derrotero para profundizar su decadencia?

La Albiceleste, que por la ventana llegó a Rusia, necesita de otra obra divina para alcanzar los octavos de final de la Copa Mundial. No es que sea una utopía ganarle a Nigeria hoy en San Petersburgo; de hecho ejerce una notable paternidad sobre el equipo africano. El problema es que el bicampeón del mundo ha mostrado una notable vocación por la autodestrucción.

Para clasificar a octavos, Argentina debe vencer a Nigeria y esperar que Croacia le gane o empate ante Islandia.

“El que juegue mañana va a tener la obligación de dejar hasta la última gota de transpiración para que Argentina pase a la siguiente fase”, advirtió el técnico Jorge Sampaoli ayer, durante una conferencia de prensa que transcurrió en un ambiente tenso en la Arena de San Petersburgo.

Y es que en la previa de este duelo crucial, Argentina estuvo más preocupada por desmentir rumores varios en torno a Sampaoli y al capitán Lionel Messi, además de hacer reproches a la prensa local.

Pero nada será posible para Argentina si su principal estrella no levanta cabeza.

El astro ha mostrado su peor versión en Rusia, con un penal errado ante Islandia e intrascendente ante Croacia, donde apenas tuvo un tiro al arco. Es hasta aquí el único de los grandes astros del fútbol que no han convertido en el torneo.

Nigeria podría ser una buena chance para que Messi despierte. Al mismo rival le anotó su último gol en un Mundial, de tiro libre, en 2014. Lleva 675 minutos seco.

“Posicionalmente el partido (ante Croacia) se dio complicado para Leo, porque indudablemente la estructura del partido no lo favoreció. No le llegaron muchos balones desde el centro de campo, que creo que es un error de proyección. Si Leo tocó menos balones, es porque Argentina no tuvo tanto dominio como ante Islandia”, justificó el DT.

Nigeria

Uzoho; Omeruo, Troost-Ekong, Balogun; Idowu, Obi Mikel, Ndidi, Moses, Etebo; Iheanacho, Musa. DT: Gernot Rohr.

Argentina

Armani; Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Mascherano, Banega, Pérez; Di María, Higuaín, Messi. DT: Jorge Sampaoli.

Árbitro: Cuneyt Cakit (Turquía).

Hora: 13:00.

Estadio: San Petersburgo.

Transmisión: Directv Sports y RTS

