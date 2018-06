Rusia 2018: Las opciones de clasificación en cada grupo

Cumplida la mitad de los 64 partidos del Mundial Rusia 2018 y disputadas las dos primeras jornadas en cada uno de los ocho grupos de la primera fase, seis selecciones ya obtuvieron su boleto a los octavos de final, mientras otras ocho quedaron eliminadas, incluso antes que jueguen su tercer y último encuentro de esta XXI Copa del Mundo.

Quedando sólo por definir el puesto final en su grupo, estos son los seis clasificados al momento: Rusia y Uruguay, por el grupo A; Francia, por el C; Croacia, por el D; Inglaterra y Bélgica, por el G.

Y los ocho eliminados son: Egipto y Arabia Saudí, en el grupo A; Marruecos, en el B; Perú, en el C; Costa Rica, en el E; Túnez y Panamá, en el G; y Polonia, en el H.

Los restantes diez cupos para pasar a los octavos de final se definirán en la última jornada de la ronda de grupos, para lo cual aún tienen una mayor o menor cantidad de probabilidades las 18 selecciones siguientes: España, Portugal e Irán, en el grupo B; Dinamarca y Australia, en el C; Nigeria, Islandia y Argentina, en el D; Brasil, Suiza y Serbia, en el E; México, Alemania, Suecia y Corea del Sur, en el F; Japón, Senegal y Colombia, en el H.

Análisis de cada grupo

Grupo A: el partido de este lunes (09:00 de Ecuador) entre Rusia y Uruguay definirá la primera y segunda ubicaciones.

- Rusia: le alcanza con el empate para ganar este grupo.

- Uruguay: le servirá sólo la victoria si quiere ser primero.

- Rivales en octavos: el ganador del grupo A enfrentará al segundo del B; mientras el segundo del A jugará ante el primero del B.

Grupo B: los juegos de este lunes (13:00 de Ecuador) de España vs. Marruecos, y Portugal vs. Irán definirán tanto a los dos clasificados, como el puesto final de estos.

- España: para clasificar debe ganar o empatar, y para ser primero debe vencer por una diferencia de goles mayor a la que podrían conseguir los portugueses, si estos también derrotan a los iraníes.

- Portugal: para clasificar debe ganar o empatar, y para ser primero debe vencer por una diferencia de goles mayor a la que podrían conseguir los españoles, si estos también derrotan a los marroquíes.

- Irán: clasificará si le gana por cualquier marcador a Portugal.

- Definición por el Fair Play: si llegasen a vencer españoles y portugueses por el mismo marcador, o ambos partidos terminan con empates de igual resultado, los españoles serán primeros, siempre y cuando sus jugadores no se dejen sacar más tarjetas amarillas o rojas, de las que reciban este lunes los portugueses; ya que, según el actual reglamento del Mundial, tras empatar dos o más equipos en puntos, gol diferencia, tantos a favor y en el resultado previo entre ellos, se contabilizarán las tarjetas amarillas y rojas mostradas a cada selección para determinar la ubicación final en cada grupo. Al momento, España tiene una amonestación, mientras Portugal lleva dos.

- Rivales en octavos: el ganador del grupo B enfrentará al segundo del A; mientras el segundo del B jugará ante el primero del A.

Grupo C: los partidos de este martes (09:00 de Ecuador) de Australia vs. Perú y Dinamarca vs. Francia definirán al clasificado que falta y los puestos finales.

- Francia: debe ganar o empatar para llegar primero.

- Dinamarca: necesita un punto más para clasificar, y ganar para ser primero.

- Australia: debe ganar para clasificar y que los daneses pierdan ante los franceses.

- Rivales en octavos: el ganador del grupo C enfrentará al segundo del D; mientras el segundo del C jugará ante el primero del D.

Grupo D: los partidos de este martes (13:00 de Ecuador) de Islandia vs. Croacia y Nigeria vs. Argentina definirán al clasificado que falta.

- Croacia: debe ganar o empatar; y si pierde, que no sea por más de cuatro goles de diferencia para asegurar el primer puesto.

- Nigeria: necesita al menos un punto para clasificar.

- Islandia: para avanzar a octavos debe ganar por al menos dos goles de diferencia y que no haya un vencedor entre argentinos y nigerianos.

- Argentina: debe ganar por cualquier marcador para clasificar y que Islandia no triunfe.

- Rivales en octavos: el ganador del grupo D enfrentará al segundo del C; mientras el segundo del D jugará ante el primero del C.

Grupo E: los partidos de este miércoles (13:00 de Ecuador) de Serbia vs. Brasil y Suiza vs. Costa Rica definirán tanto a los dos clasificados, como el puesto final de estos.

- Brasil: necesita ganar para clasificar y asegurar el primer puesto.

- Suiza: debe ganar o empatar para clasificar, pero para ser primero tiene que vencer por una mayor diferencia de goles a la que podrían conseguir los brasileños, si derrotan a los serbios.

- Serbia: para avanzar a octavos de final sólo le sirve el triunfo.

- Rivales en octavos: el ganador del grupo E enfrentará al segundo del F; mientras el segundo del E jugará ante el primero del F.

Grupo F: los partidos de este miércoles (09:00 de Ecuador) de Corea del Sur vs. Alemania y México vs. Suecia definirán tanto a los dos clasificados, como el puesto final de estos.

- México: debe al menos empatar para clasificar y quedar primero.

- Alemania: tiene que triunfar en su siguiente partido, siempre que los suecos no ganen; o vencer por una mayor diferencia de goles a la que podrían conseguir los suecos, si derrotan a los mexicanos.

- Suecia: necesita ganar o al menos empatar, siempre y cuando los alemanes no logren una victoria.

- Corea del Sur: clasificará si gana por al menos dos goles y los suecos pierden.

- Rivales en octavos: el ganador del grupo F enfrentará al segundo del E; mientras el segundo del F jugará ante el primero del E.

Grupo G: el partido de este jueves (13:00 de Ecuador) entre Inglaterra y Bélgica definirá la primera y segunda ubicaciones.

- Inglaterra: necesita ganar para quedar primero.

- Bélgica: debe triunfar para ganar su grupo.

- Definición por el Fair Play: si llegasen a empatar por cualquier marcador, los ingleses serán primeros, siempre y cuando sus jugadores no se dejen sacar más tarjetas amarillas o rojas, de las que reciban los belgas. Al momento, Inglaterra tiene dos amonestaciones, mientras Bélgica lleva tres.

- Rivales en octavos: el ganador del grupo G enfrentará al segundo del H; mientras el segundo del G jugará ante el primero del H.

Grupo H: los partidos de este jueves (09:00 de Ecuador) de Japón vs. Polonia y Senegal vs. Colombia definirán tanto a los dos clasificados, como el puesto final de estos.

- Japón: debe ganar para clasificar y quedar primero.

- Senegal: necesita al menos un punto para avanzar a octavos de final.

- Colombia: tiene que ganar por cualquier marcador para clasificar y para ser primero debe esperar que los japoneses no triunfen.

- Rivales en octavos: el ganador del grupo H enfrentará al segundo del G; mientras el segundo del H jugará ante el primero del G. (D)