Pablo Lucio Paredes: ¿Tecnología?

El VAR (tecnología de revisión de jugadas) ha cambiado varias decisiones importantes en el Mundial (goles, penales etc…). Está bien genere opiniones variadas. Los contrarios lo hacen bajo dos argumentos. Uno, rompe la continuidad del juego. Dos, quita la chispa del error humano. Yo apoyo el VAR aunque debe darse ajustes, por ejemplo más agilidad de los árbitros en consultar, permitir que los entrenadores tengan un par de opciones de consulta en el partido. Primero, apoyo porque el tener resultados más justos, es un factor esencial. Segundo, hay que estar conscientes el fútbol no es un juego continuo (nos engañamos si pensamos eso), se pierde mucho tiempo en los tiros libres, córners, pelotas que llegan a manos de los arqueros, saques laterales, jugadores real o supuestamente golpeados etc… En promedio se juega menos de 60 de los 90 minutos de un partido, así que un par de minutos más en el VAR no cambian nada. Tercero el error de los jugadores es la esencia misma del fútbol, como de cualquier deporte (y de las actividades humanas en general), pero no el error de los árbitros; si la chispa del fútbol depende de esos errores arbitrales entonces tiene un serio problema de calidad; irónicamente, yo no me imagino salir de casa y decir “voy al fútbol, ojalá haya errores arbitrales, porque es emocionante”! Prefiero emocionarme por el propio juego.

Mientras tanto, Uruguay y Rusia ya están del otro lado, solo decidirán la ubicación, y eso es clave (ojo, ahí puede haber cálculos…). España y Portugal casi están, pero deben aún superar a Irán que si le pone más empeño puede dar una última pelea (contra España se encerró, y solo salió con talento cuando perdía). Argentina está al borde la eliminación. (O)