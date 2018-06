¿Está vetado el sexo durante el Mundial? Los jugadores de Islandia tienen permiso

Moscú -

Las esposas y novias de los jugadores islandeses llegaron este jueves a Volgogrado para ver el partido del viernes ante Nigeria, por la segunda jornada del Grupo D del Mundial Rusia-2018.

Es la primera vez que los jugadores han podido ver a sus parejas y un periodista de la televisión del país nórdico preguntó al capitán Aron Gunnarsson si en el equipo hay una prohibición de mantener relaciones sexuales durante el torneo.

"Hasta ahora, sí", respondió Gunnarsson con cierto rubor, aludiendo a que como no estaban juntos no han podido tener relaciones. El entrenador Heimir Hallgrimsson aclaró a continuación que no, que no hay un veto sobre las relaciones sexuales.

¿Será correcta la decisión del timonel de Islandia? (D)