Fernando Hierro, ‘sin duda’ sobre David de Gea, a quien ve ‘tranquilo’

Rusia -

España se mide hoy a Irán en Kazán en busca de tres puntos vitales para sus aspiraciones de pasar de fase en el primer lugar del Grupo B, tras su empate inicial con Portugal (3-3), y de acabar con las críticas al meta David de Gea, convertido en chivo expiatorio de ese tropiezo.

“Nosotros no dudamos, ni él duda”, aseguraba el seleccionador Fernando Hierro después del partido contra los lusos, en el que un grave error de De Gea supuso el segundo tanto luso.

Las críticas y el debate en torno a la idoneidad o no del portero español han marcado los días previos al encuentro contra Irán, pero Hierro –llamado de urgencia al puesto de seleccionador tras la destitución de Julen Lopetegui– ha dejado claro que De Gea defenderá la portería ante Irán.

“Somos una familia y no vamos a dejar tirado a uno de los nuestros”, dijo Hierro, quien también tiene claro que “los deportistas necesitan confianza”.

En las últimas horas, todo el equipo español se ha encargado de arropar al meta español y mandar mensajes de confianza antes de este partido inédito entre ambas selecciones.

Pero, sin duda, cuando los jugadores salten al césped del Kazán Arena, De Gea será consciente de que muchos focos apuntarán hacia él en un partido crucial para la Roja.

Y más ante el entusiasmo de los iraníes, que tras dar la sorpresa en su primer partido mundialista, seguirán deseosos de continuar bien, sabedores de que una victoria prácticamente les garantizaría el pase a octavos de final.

“De España me preocupan los 23 jugadores. No quiero hablar de Isco, Iniesta, Asensio, puedo dar los nombres de todos. Nosotros no tenemos los supernombres, pero juntos podemos hacer supercosas”, dijo el técnico de los iraníes, Carlos Queiroz, en la previa.

El técnico luso, que perdió hace ocho años en los octavos de final frente a la Roja cuando dirigía a Portugal en el Mundial Sudáfrica 2010 (1-0), buscará tomarse la revancha en Kazán y protagonizar una nueva sorpresa en Rusia. (D)

Irán

Beiranvand; Rezaian, Cheshmi, Pouraliganji, Hajsafi; Ebrahimi; Jahanbakhsh, Ezatolahi, Shojaei, Ansarifard; Sardar Azmoun. DT: Carlos Queiroz

España

De Gea; Nacho, Piqué, Ramos, Alba; Busquets, Koke; Iniesta, Isco, Silva; Costa. DT: Fernando Hierro.

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay).

Hora: 13:00.

Estadio: Kazán Arena.

Transmisión: Directv Sports, RTS.